Warszawski Q22 bezpieczny i zasilany energią odnawialną

155-metrowy biurowiec Q22 zlokalizowany przy Al. Jana Pawła II 22 w Warszawie od początku tego roku korzysta wyłacznie z energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Budynek może się pochwalić także certyfikatem międzynarodowego laboratorium SGS, które przeprowadziłw nim audyt bezpieczeństwa i procedur związanych m.in. z Covid-19.

Q22 to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznych budynków, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM-Exellent, który posiada tylko kilkanaście obiektów w całej Polsce. Od stycznia 2021 r. biurowiec jest w pełni zasilany zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (farm wiatrowych). To pierwszy projekt w portfelu Invesco, właściciela budynku w Polsce z takim certyfikatem.

Inwestor wraz z zarządcą, poszli także o krok dalej w zapewnieniu najbezpieczniejszych warunków pracy najemcom biurowca. Pod koniec 2020 r. niezależne, międzynarodowe laboratorium badawcze SGS przeprowadziło w budynku audyt bezpieczeństwa i czystości pod względem wprowadzonych procedur, oceny protokołów i stosowanych środków czystości oraz dokładności sprzątania. Co więcej, oprócz pobrania próbek pod kątem bakterii i drobnoustrojów, zostało pobrane kilkanaście próbek pod kątem COVID-19. Budynek Q22 przeszedł pomyślnie wszystkie badania oraz ocenę czystości. Jednocześnie w ciągu najbliższego roku kilkukrotnie w budynku pojawią się niezapowiedziani przedstawiciele laboratorium w celu dokonania ponownej oceny i weryfikacji utrzymania należytego poziomu czystości.

– Q22 to jeden z flagowych projektów w naszym portfelu nieruchomości w Polsce. Strategię świadomego podejścia do tematów ekologicznych wprowadzamy w naszych obiektach od początku obecności w Polsce. Korzystanie w 100% z energii ze źródeł odnawialnych jest kolejnym i naturalnym dla nas kierunkiem, który zamierzamy kontynuować poprzez działania mające na celu ograniczenia emisji CO2. Równie ważne jest dla nas bezpieczeństwo pracowników i klientów naszych obiektów, dlatego zdecydowaliśmy się na audyt Q22 przez niezależne, międzynarodowe laboratorium badawcze SGS, które oceniło zarówno nasze procedury, jak i samą czystość obiektu i wdrożone środki bezpieczeństwa – mówi Anna Szelc, Dyrektor Asset Management Invesco Real Estate w Polsce.

- Budynek Q22 znalazł się pod naszą opieką niemal rok temu. W tym czasie przez rynek przetoczyła się duża fala niepewności co do warunków pracy w biurach. Bardzo cieszy mnie fakt, że wspólnie z właścicielem udało się wypracować procedury bezpieczeństwa w obiekcie, które zostały potwierdzone przez niezależny audyt i co więcej będą regularnie monitorowane. Do tego proekologiczne i świadome podejście inwestora doskonale współgra ze zobowiązaniem CBRE aby minimalizować ślad węglowy w zarządzanych przez nas obiektach – mówi Paweł Kotlarski, Associate Director, Key Account Manager CBRE.

Właścicielem Q22 jest Invesco Real Estate European Fund (IREEF), a zarządcą firma CBRE.