Warszawskie osiedle w duchu well-being na finiszu

Vitalité oznacza witalność. Osiedle na Wilanowie nie bez powodu nosi tę nazwę. Realizacja zasługuje na uwagę ze względu na willową formę budynków, ale i z powodu niezwykłych udogodnień z obszaru well-being, które znajdą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Vitalité to osiedle budowane przez Bouygues Immobilier Polska przy ul. Sytej. Cztery budynki wielorodzinne są w stanie surowym zamkniętym. Trwa jeszcze kosmetyka elewacji i montaż ostatnich balustrad. W środku prowadzone są prace wykończeniowe, a wokół budynków układanie chodników i podział ogródków. Budowa powinna zakończyć się na początku 2021 roku.

SPA, siłownia i boisko

Vitalité oznacza witalność. Jak często bywa w przypadku projektów tego dewelopera, tak i tutaj nazwa odnosi się do atrybutów osiedla. Tym razem chodzi o SPA i siłownię w jednym z budynków oraz o strefę rekreacyjną na świeżym powietrzu. Strefa SPA zostanie wyposażona w saunę i jacuzzi, a w siłowni będzie kącik kibica oraz szatnie z prysznicami. Z kolei na zewnątrz powstanie boisko wielofunkcyjne, pagórek, leżaki, ławki i stoły piknikowe. Ta strefa została zaprojektowana głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach, ale nie tylko. – Vitalité to miejsce w znakomitym stylu, zachęcające do prowadzenia aktywnego trybu życia. Nowoczesne i kameralne osiedle łączy w sobie komfort mieszkania pośród zielonego krajobrazu z zaletami życia w wielkim mieście – mówi Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska.

A wszystko to pośród nowej zieleni. Deweloper posadzi na terenie osiedla drzewa, krzewy i trawy. – Otaczająca budynki i strefę rekreacyjną zieleń nie tylko poprawi nastrój i oczyści powietrze, ale również będzie sprzyjać integracji przyszłych mieszkańców – przekonuje Cezary Grabowski.

Udogodnienia takie jak SPA i siłownia są wprowadzane w ramach realizacji strategii zrównoważonego budownictwa, którego elementy z obszaru well-being są bardzo ważną częścią. – Poprawiają samopoczucie, zdrowie, kondycję psychiczną i fizyczną. Sprawiają, że jesteśmy bardziej zadowoleni i odczuwamy dobrostan – argumentuje Cezary Grabowski.

Ekskluzywny charakter

Forma niskich (3 kondygnacje łącznie z garażem podziemnym) budynków nawiązuje do architektury willowej. Dachy są spadziste i posiadają lukarny. Elewacje utrzymano w nowoczesnej, minimalistycznej kolorystyce, w której dominują biele, ciepłe szarości i beże. Kolejnym urozmaiceniem formy są wykusze, które są elementem nie tylko dekoracyjnym, ale również praktycznym, ponieważ powiększają wnętrza. Będą one jasne dzięki dużym oknom.

Na uwagę zasługują także elegancko wykończone hole i klatki schodowe: powieszono duże lustra, zamontowano punktowe oświetlenie LED, skrzynki na listy są ze stali nierdzewnej, portale drzwiowe są podświetlone, numery mieszkań i pięter zostały wykonane według specjalnego projektu.

W każdym z budynków znajduje się jedynie 16 mieszkań. To komfortowe układy od 2 do 4 pokoi. Budynki stoją na jednej płycie garażowej. W podziemnym parkingu oprócz miejsc postojowych przygotowano komórki lokatorskie.