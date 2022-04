Warsztat pracy architekta przedmiotem wystawy Westivalu Architektury

Głównym wydarzeniem tegorocznego Westivalu Architektury w Szczecinie będzie wystawa Młoda Polska, na której zaprezentowany zostanie zapis kolektywnej pracy nad projektem siedziby Muzeum Czynu Powstańczego.

11-15 maja odbędzie się 14. Westival Architektury w Szczecinie. Tegoroczna edycja będzie poświęcona młodym architektom i architektkom.

Główne wydarzenie Westivalu to wystawa pn. MŁODA POLSKA, którą przygotowało 11 młodych biur z Warszawy, Wrocławia, Poznania i Krakowa.

Jest to zapis kolektywnej pracy, której pretekstem i tematem był konkurs SARP na rozbudowę siedziby Muzeum Czynu Powstańczego, którego wyniki poznaliśmy wczoraj.

Siedziba Muzeum Czynu Powstańczego

Dziewięć z jedenastu pracowni stanęło do konkursu wspólnie. Zespół tworzyli równolegle Marta Tomasiak, Tomasz i Monika Trzupek, Aleksander Wadas, Zygmunt Borawski, Martin Marker Larsen, Furio Montoli, Srdjan Zlokapa, Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik, Igor Łysiuk, Karolina Matysiak, Matylda Gąsiorowska, Katarzyna Bilik, Wojciech Mazan, Bartosz Kowal, Bartłomiej Poteralski, Apolonia Slesarow, Mirabela Jurczenko, Zofia Piotrowska, Andrzej Olejniczak, Hugon Kowalski, Agata Kotlicka, Iwo Borkowicz, Adam Siemaszkiewicz, Kamila Lorenc-Ptasznik, Marta Pruszyńska,

Dominika Wilczyńska i Barbara Nawrocka. Pracując razem, oddali na konkurs trzy różne koncepcje. Równolegle, do konkursu stanęły zespoły K3xmore w składzie Magda Orzeł-Rurańska i Kinga Bączyki i P2PA czyli Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Łukasz Kaczmarek, Maciej Marszał, Jakub Podgórski i Maciej Popławski. Te dwa zespoły pracowały oddzielnie.

Pięć różnych koncepcji

P2PA zwyciężyło w konkursie, prezentując pracę zbudowaną w oparciu o powiązanie między Domem Polskim, a krajobrazem. Projektowany obiekt został podzielony na sześć monofunkcyjnych brył, które zostały zagłębione w stoku wzgórza podążając za jego spadkiem. Pozwala to na obcowanie z naturalnym krajobrazem i daje przestrzeń, w której może wybrzmieć historyczne znaczenie zabytkowego budynku.

Punktem wyjścia w samodzielnym projekcie pracowni K3xMore była trudna charakterystyka działki, istniejące budynki oraz liczny i bogaty drzewostan, który zdeterminował podejście do zaprojektowania nowej części muzeum. Jedna zwarta bryła rozlała się niejako pomiędzy istniejącymi budynkami i drzewami, wypełniając „maksymalne” pole zabudowy, zdeterminowane przez przepisy prawa budowlanego. Budynek posiada dwa oblicza. Od północnej strony jest zwarty i zamknięty, ma stanowić tło dla zabytkowego Domu Polskiego. Od południowej strony bryła jest pofalowana i mocno sperforowana, otwierając się szeroko na otaczający ją krajobraz i słońce.

Pierwszą propozycję spółdzielni projektowej charakteryzuje organiczne wpisanie w topografię terenu. Układ brył podyktowany jest ochroną istniejących drzew. Architektura podąża tu za liniami poziomic i wykorzystuje istniejące spadki terenu. Bryła muzeum od strony ulicy jest całkowicie ukryta pod ziemią, a dzięki różnicy terenu, wyłania się od strony południowej. Widoczne elewacje pokrywa mozaika lokalnych kamieni - piaskowca, wapienia i nefelinitu. Dostępny z poziomu 0 dach pełni funkcję ogólnodostępnego ogrodu.

Drugi projekt to propozycja, którą charakteryzują masywne, betonowe ściany (tarcze), przecinające działkę równoległymi liniami. Tworzą one odcięcie od zewnętrza po bokach bryły, co równoważy całkowicie przeszklona ściana południowa - otwarcie budynku na krajobraz. Ten mocny gest definiuje zarówno układ przestrzenny i strukturę zewnętrzną budynku. Tworzy prostą, charakterystyczną i zwartą kubaturę, zostawiając jednocześnie jak najwięcej przestrzeni na ogród.

Trzecia koncepcja to oddanie pola naturze. Kompleks nowego muzeum jest złożony z sekwencji niskich budynków, wplatających się w istniejący krajobraz. Ich układ pozwala zachować wszystkie drzewa rosnące na działce. Domy zbudowane w konstrukcji drewnianej, kryte dwuspadowymi dachami, tworzą kompozycję przestrzenną zorganizowaną wokół wewnętrznego dziedzińca.

Trzecia koncepcja spółdzielni projektowej uzyskała wyróżnienie. Pozostałe nie zdobyły uznania jurorów konkursu. Nagroda z wyróżnienia zostanie równo podzielona pomiędzy wszystkich autorów i autorki pracy. Zapis burzliwego procesu kolektywnego projektowania, warunki i regulaminy konkursów architektonicznych oraz warsztat pracy młodych biur architektonicznych w Polsce będą tematem przewodnim wystawy w Szczecinie.

14. Westival Sztuka Architektury

11-15.05.2022

Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam

wystawa MŁODA POLSKA

Willa Lentza, Szczecin

kurator: PIOTR ŚMIERZEWSKI

uczestnicy i uczestniczki wystawy: PROLOG, RZUT, MIASTOPRACOWNIA, PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU MARTA TOMASIAK , AA-COLLECTIVE, UGO, JEJU, TRZUPKI, ALEKSANDER WADAS STUDIO, P2PA, K3XMORE