Wełniane resztki poprzemysłowe, odpady po t-shirtach: to przyszłość tkanin obiciowych?

Nie tylko producenci odzieży poszukują ekologicznych rozwiązań. Recykling istniejących tekstyliów i materiałów, poszukiwanie nowych, naturalnych źródeł surowców do produkcji tkanin, wydłużanie cyklu ich życia czy naprawianie coraz częściej obecne są także w sferze tkanin obiciowych i dekoracyjnych.

Kierunki rozwoju branży tekstylnej wyznaczane w prognozach Heimtextil Trends 2021/2022 mówią o wyzwaniach jakie przynosi nam globalny kryzys klimatyczny. Zrównoważony rozwój jest jednym z najistotniejszych obszarów innowacji w świecie tekstyliów. Aby unikać wykorzystywania plastiku, Dekoma podąża w tym kierunku proponując tkaniny z odpadów wełny i bawełny: Wool i Como.

Trzecie życie wełny

75% przędzy wełnianej wykorzystywanej do produkcji Wool pochodzi z recyklingu resztek poprzemysłowych z produkcji dzianin i tkanin odzieżowych. Resztki te na pierwszym etapie produkcji są poddawane segregacji pod względem składu i koloru oraz oczyszczane.

Pozyskany surowiec pierze się, suszy i prasuje w masywne bloki (300-500 kg). Kolejny etap to kilkukrotne rozrywanie sprasowanych włókien w celu wyrównania ich długości i ponowne prasowanie. Następnie wełna jest kilkukrotnie gręplowana, mieszana, by uzyskać określone kolory włókien i przędzie się z niej nici. Z nich tkana jest surowa tkanina, która finalnie poddawana jest wykończeniu. W efekcie z poprzemysłowych resztek powstaje nowa tekstylna jakość: naturalna, ciepła, funkcjonalna i trwała. Tkanin, mimo tego, że nie poddawana dodatkowemu barwieniu, ma szeroką gamę kolorów.

T-shirty na ratunek planecie

Podobny rodowód ma wprowadzona w 2020 roku do kolekcji Dekomy tkanina obiciowa Como o charakterystycznym, gładkim płóciennym splocie. Jest wykonana z bawełny – w jej przypadku jednak istotny jest fakt, że jest to bawełna pochodząca z odzysku – barwione włókna, pozyskane z odpadów tkanin i dzianin produkowanych na potrzeby produkcji odzieży: głównie z odpadów powstających przy szyciu bawełnianych t-shirtów.

Takie wykorzystanie surowca przynosi ogromne korzyści pro-środowiskowe: proces farbowania nie należy do przyjaznych środowisku (duże zużycie wody i ryzyko jej zanieczyszczenia) i wymaga stosowania substancji pochodzenia chemicznego. Ponadto tekstylne odpady (których rokrocznie powstaje na świecie miliony ton) nie trafiają na wysypiska. Rezygnacja z farbowania jest też opłacalna dla producentów i klientów – proces barwienia bawełny jest bardzo kosztowny, w tym wypadku nie ma potrzeby, żeby go stosować.

Wreszcie wykorzystanie bawełnianych odpadów to znacząca oszczędność innych zasobów. Uprawa bawełny również wymaga dużej ilości wody, a także nawozów, substancji chemicznych i paliwa, ponadto – jako że producenci bawełny to kraje Dalekiego Wschodu, obu Ameryk i Egipt – ograniczamy zużycie paliwa i zanieczyszczenia z transportu morskiego.

Odpady tekstylne trafiają do przędzalni gdzie są segregowane ze względu na swój kolor i badane pod kątem składu. Następnie ścinki są rozrywane na włókna – jest to proces czysto mechaniczny, bez użycia jakiegokolwiek środka chemicznego. Włókna są mielone i rozdzierane, a następnie mieszane z niewielką ilością barwionego poliestru i akrylu w celu osiągnięcia właściwego odcienia oraz wytrzymałości przędzy. Następnie włókna są gręplowane, a w dalszej kolejności prasowane w bloki, które trafiają do przędzarki, gdzie zyskują formę nici.

Ogromnym atutem tej technologii jest to, że, poza położeniem większego nacisku na wstępne etapy przygotowania surowca, nie różni się niczym od przędzenia zwykłej bawełny. Potencjalnie więc wszyscy producenci tkanin bawełnianych mogą wykorzystywać bawełnę z recyklingu bez ogromnych inwestycji w park maszynowy.