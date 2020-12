Węzeł kolejowy Gdynia Port zmodernizowany już w 30%

Trwa przebudowa węzła kolejowego Gdynia Port. Generalny wykonawca przeprowadził już ponad 30 procent wszystkich prac objętych kontraktem. Głównym celem budowy jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków.

Dzięki modernizacji gdyńskiego portu znacznie zwiększą się możliwości transportowe w tej części Polski. Docelowo, po zakończeniu budowy, do portu będą mogły dojeżdżać dłuższe bo aż 740-metrowe pociągi transportujące większe ilości towarów. W ramach kontraktu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” Budimex jest odpowiedzialny m.in. za przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port wraz z rejonami przedportowymi i infrastrukturą towarzyszącą, oraz usprawnienie powiązanych linii kolejowych.

– Modernizacja węzła kolejowego Port Gdynia to kolejny, niezwykle zaawansowany projekt o strategicznym znaczeniu dla całego krajowego transportu kolejowego, realizowany przez Budimex – komentuje Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny Budimex SA – Nasze działania obejmują m.in. roboty związane z sieciami trakcyjnymi i okablowaniem, torowe, wodno-kanalizacyjne oraz oczywiście kubaturowe. Zaawansowanie wszystkich prac na kontrakcie wynosi obecnie ponad 30 procent – dodaje.

Od początku budowy w 2019 roku Budimex ułożył już m.in. 8000 szt. podkładów i zabudował 3 000 metrów szyn. Generalny wykonawca wybudował także 300 fundamentów słupów oświetleniowych, posadowił 146 słupów sieci trakcyjnych wraz fundamentami oraz ułożył ok. 50 km kanalizacji kablowych. W obiektach inżynieryjnych firma wbudowała 105 ton zbrojenia oraz 850 m3 betonu. Obecnie trwają prace przy realizacji ściany oporowej tunelu pod torami oraz przy budowie przyczółka wiaduktu nad nimi. Postępy widać już także w pracach kubaturowych, w ramach których Budimex zajmuje się budową czterech nowych budynków – budynku Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni kolejowych, budynku biurowego PKP Cargo oraz remontem trzech istniejących nastawni.

– Obecnie zakończyliśmy już budowę stanów surowych budynków przyszłych nastawni kolejowych oraz Lokalnego Centrum Sterowania. Prowadzimy prace w zakresie elewacji i stropodachów oraz instalacyjne wewnątrz budynków. Ponadto rozpoczęliśmy także działania remontowe w jednym z 3 budynków czynnych nastawni kolejowych – komentuje Artur Popko.

W ramach kontraktu generalny wykonawca wyburzył również dotychczas około 110 obiektów kolejowych kolidujących z przyszłą infrastrukturą kolejową. Średnio przy modernizacji portu pracuje dziennie 314 pracowników wykorzystujących 83 jednostki sprzętowe. Cały zakres modernizacji wiąże się z przebudową 115 km torów oraz elektryfikacją dojazdów do bram portu. Przebudowanych będzie 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Komunikację ułatwi budowa dwóch wiaduktów kolejowych. Zakończenie modernizacji Portu Gdynia planowane jest na koniec 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji to 1 487 405 291,36 zł netto.