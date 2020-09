Wielkie sprzątanie Niskich Łąk we Wrocławiu

We wrześniu – miesiącu poświęconym Ziemi – operator społecznościowy zachęca do powszechnej mobilizacji i zaprasza Wrocławian do sprzątania okolic Niskich Łąk – jednej z ulubionych lokalizacji rekreacyjnych w mieście.

REKLAMA

Wrocławskie tereny ogólnodostępne pełne są śmieci pozostawionych przez człowieka. Rekreacja rzadko idzie w parze z odpowiedzialnością za planetę. Najczęściej zostawiamy po sobie wstydliwe ślady w postaci foliowych reklamówek, puszek po piwie, plastikowych butelek czy niedopałków papierosów.

Wrzesień to miesiąc sprzątania świata. Z tej okazji już w najbliższą sobotę odbędzie się akcja „26 września wyciągnę brudy na Niskich Łąkach!” organizowana przez Mobile Vikings. Wrocławski operator społecznościowy zapewnia pełen asortyment potrzebny do sprzątania planety.

Aby przyłączyć się do akcji, wystarczy… przyjść. Najlepiej zabrać ze sobą jak najwięcej osób – rodzinę, znajomych, dzieci. Vikingowie zapewniają worki, rękawiczki, kapitalną atmosferę i... niespodzianki. Zbiórka zaplanowana jest 26 września na godz. 11:00 na Moście Rakowieckim.

Działania propagujące sprzątanie świata i dbałość o środowisko naturalne to kolejna akcja społeczna Mobile Vikings. W sierpniu, z okazji Dnia Komara, operator – w ramach walki z tegoroczną plagą insektów – rozdawał wrocławianom darmowe budki dla jerzyków, zachęcając w ten sposób do ułatwiania pożytecznym ptakom życia w mieście – zwierzaki te potrafią zjeść do 20 tys. owadów dziennie.