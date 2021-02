Wileńska Express na mecie. To połączenie nowoczesnej formy i detalu inspirowanego zabudową historycznej Pragi

Elewacje z czerwonej cegły, nawiązania do historycznej przeszłości dzielnicy, murale - warszawska Praga-Północ już wkrótce powiększy się o kolejną inwestycją z historią w tle.

Nieczęsto zdarza się, by deweloper Bougues Immobilier Polska, oddawał do użytkowania inwestycje powyżej 100 mieszkań. Składająca się z 3 budynków Wileńska Express ma ich aż 307. Mieszkania rozmieszczone są na 6 piętrach, na parterze znajdują się lokale usługowe, a niżej hala garażowa. Na zewnątrz jest zielony dziedziniec i nieduży plac zabaw.

Wileńska Express to połączenie nowoczesnej formy i detalu inspirowanego zabudową historycznej Pragi. Wyraźnie widać to na elewacjach, które częściowo są wyłożone czerwoną cegłą. Z tego materiału zbudowano także fragmenty Atelier Praga 2. Ceglane, ale w jaśniejszym kolorze, są również elewacje Stalowej 39. Inwestycja nieprzypadkowo budzi skojarzenia z koleją. Nazwa nawiązuje do historii położonego w pobliżu dawnego Dworca Petersburskiego, łączącego niegdyś Warszawę z Wilnem i Petersburgiem.

– Koleje losu sprawiły, że dawny gmach dworca nie przetrwał do naszych czasów, a położona nieco dalej na południe stacja Warszawa Wileńska obsługuje dzisiaj wyłącznie linie regionalne. Czasy świetności międzynarodowego dworca pozostały jednak w pamięci warszawiaków – przybliża Cezary Grabowski. Wileńska Express stoi na terenach przylegających do starej parowozowni. Nowoczesny kompleks mieści się pomiędzy al. Solidarności a ul. Wileńską.

Wileńska Express to trzecia inwestycja, po Atelier Praga 2 i Stalowej 39, którą Bouygues Immobilier Polska zrealizował w ostatnich kilkunastu miesiącach w tej części Warszawy. Jest to również 51. inwestycja zrealizowana przez dewelopera w Polsce.

– Chcemy tworzyć Pragę-Północ na miarę XXI wieku. Równocześnie pamiętamy o kolorowej i bogatej tradycji, stąd w projektach tu realizowanych pojawiają się murale, czerwona cegła i inne elementy nawiązujące do przeszłości – wyjaśnia Cezary Grabowski. – Pamiętamy o historii, ale myślimy też o przyszłości – dodaje.