Wirtualna wystawa rzeźby i medali w Colliers Office Gallery

Firma Colliers International zaprasza na kolejną wirtualną wystawę w Colliers Office Gallery. Tym razem swoje dzieła w internetowej galerii zaprezentuje Aleksandra Mazurkiewicz, rzeźbiarka i medalierka, która w swej twórczości zaskakuje wyborem nietypowych środków wyrazu.

Aleksandra Mazurkiewicz to pierwsza artystka w Colliers Office Gallery, która specjalizuje się w dziedzinie rzeźby i medalierstwa.

- Do tej pory, wybierając prace młodych artystów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych do naszej galerii, stawialiśmy głównie na malarstwo, grafiki oraz fotografię. Wynikało to przede wszystkim z możliwości prezentacji dzieł w naszym biurze. Stworzenie internetowej wersji Colliers Office Gallery otworzyło nam nowe możliwości i pozwoliło sięgnąć po prace z rozmaitych dziedzin sztuki – mówi Katarzyna Dorocińska, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu w Colliers International, inicjatorka Colliers Office Gallery.

Twórczość Aleksandry Mazurkiewicz zaskakuje wyborem środków wyrazu. Jej poruszające, oryginalne prace powstają z wykorzystaniem płótna lnianego, sznurka, siana, liści, pakuł, a także brązu.



– Uwielbiam eksperyment z materiałem! Już sam jego wybór wpływa znacząco na charakter dzieła sztuki. Konkretna materia potrafi mnie zainspirować do tego stopnia, że nierzadko najpierw podejmuję decyzję o jej wykorzystaniu, a dopiero w dalszej kolejności, o temacie mojego dzieła – mówi Aleksandra Mazurkiewicz.

W swoich pracach artystka przedstawia emocje i przemyślenia egzystencjonalne, inspirując się motywami zwierzęcymi, postaciami z baśni i legend oraz z Biblii, a także swoimi biskimi, czego przykładem może być m.in. popiersie ojca oraz dziadka. Więcej o twórczości Aleksandry można przeczytać w wywiadzie z nią, dostępnym na stronie galerii.

Colliers Office Gallery to inicjatywa firmy doradczej Colliers International, która wspiera promocję młodych artystów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prezentując ich dzieła w swoim biurze, firma umożliwia im dotarcie do szerszego grona potencjalnych odbiorców. Ideą galerii Colliers było także zbudowanie pomostu pomiędzy sztuką a biznesem. Tak jak w każdej galerii, również w Colliers Office Gallery możliwy jest zakup prezentowanych dzieł.

Pierwsza wystawa w galerii Colliers odbyła się w maju 2015 roku. Od tamtej pory swoje prace zaprezentowało tu 50 artystów podczas 18 wystaw. Wystawiono łącznie ok. 260 prac. Wybuch pandemii koronawirusa oraz przeniesienie pracy w tryb zdalny spowodowały, że firma postanowiła stworzyć internetową wersję swojej galerii i udostępnić ją szerszej publiczności.