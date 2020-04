Wirtualne wykłady o sztuce i manufaktura filiżanek w Muzeum Śląskim

Muzeum Śląskie w Katowicach przygotowało na czas społecznej kwarantanny nową ofertę edukacyjną, inspirowaną lekcjami muzealnymi. Wśród propozycji także te adresowane do osób posługujących się Polskim Językiem Migowym.

Jak poinformowała we wtorek kierowniczka działu promocji Danuta Piękoś-Owczarek, muzeum udostępnia on-line filmy instruktażowe, szablony, zdjęcia wybranych dzieł sztuki bądź wystaw, które pomogą tworzyć i projektować w domowym zaciszu. Placówka zachęca również nauczycieli, by korzystali z tych zasobów w swojej pracy.

Podczas pierwszego spotkania pod hasłem "Z byfyja" można wykonać modele zabytkowych filiżanek - takich, jakie można było zobaczyć kiedyś w babcinym byfyju, czyli kredensie. W filmie instruktażowym edukatorka prezentuje poszczególne etapy pracy, a szablony do wydruku i zdjęcia zabytkowych zestawów do herbaty i kawy są do pobrania. Nie trzeba mieć w domu drukarki. Opis, jak wykonać zadanie bez wydruków, znajduje się na filmie.

Muzeum Śląskie zaprasza osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym na wykłady związane z szeroko pojętą sztuką. "Porozmawiamy o sztuce, której przekaz odzwierciedla światopogląd i system wartości artystów. Ten przekaz może być pozytywny lub negatywny. Jak w tym kontekście wygląda odpowiedzialność twórcy za odbiorcę? Czy artyści rozumieją swoją odpowiedzialność za kształtowanie światopoglądu i przekonań swoich odbiorców? Na te pytania oraz wiele innych poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas wirtualnego spotkania z edukatorem" - wyjaśniła Danuta Piękoś-Owczarek.

Dwa pierwsze wykłady: "Negatywna i pozytywna. Czy sztuka wpływa na ludzi?" oraz "Prawda i fałsz w sztuce" - są już dostępne w formie nagrań. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

