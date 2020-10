Wirtualne zwiedzanie Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska zakończyło prace nad udostępnieniem wirtualnych wycieczek po 9 oddziałach, atrakcjach turystycznych Gdańska. W udostępnionych cyfrowo wnętrzach oddziałów Muzeum znajdują się punkty zawierające opisy w formie audiodeskrypcji, nagrania lektorskie oraz materiały wideo z tłumaczeniami na system języka migowego.

– Projekt „Gdańskie skarby kultury w wirtualnej odsłonie” przygotowaliśmy z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Gdańska, z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wycieczkom w poszczególnych oddziałach użytkownik może zobaczyć miejsca, do których nie wjedzie na wózku inwalidzkim. Podany przykład dotyczy zwłaszcza obiektów zabytkowych, które trudno przystosować do współczesnych standardów umożliwiających dostęp do budynków. Wycieczki mają również walor edukacyjny. Są pomocnym narzędziem dla każdego nauczyciela w przygotowaniu lekcji dla uczniów, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. W sieci wejdziemy także do pomieszczeń wyłączonych ze zwiedzania, gdzie dostęp ma wąskie grono osób, np. w kabinie bojowej Wartowni nr 1 na Westerplatte. Te wszystkie elementy przełożyły się na bardzo wysoką ocenę złożonego wniosku przez Centrum Kultury Narodowej i dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura w sieci – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Pod adresem wirtualne.muzeumgdansk.pl można zobaczyć wnętrza muzeów takich jak Dwór Artusa, Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, Dom Uphagena, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Wartownia nr 1 na Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, Kuźnia Wodna w Oliwie, czy Muzeum Nauki Gdańskiej. Komplet wycieczek składa się z 70 panoram 360⁰ oraz kilkuset opisów eksponatów dostępnych w formie tekstowej, a także nagrań audio, nagrań audiodeskrypcji, bądź tłumaczeń na system języka migowego. Całość uzupełniają archiwalne i współczesne zdjęcia. Dostępna jest również wersja kontrastowa oraz możliwość powiększania tekstu.

Dzięki projektowi pokazywane są również pomieszczenia do tej pory zamknięte dla ruchu turystycznego np. kabina bojowa Wartowni nr 1 na Westerplatte, piwnice pod Muzeum Poczty Polskiej, prochownie Twierdzy Wisłoujście oraz widok na carillon na szczycie wieży Ratusza Głównego Miasta.

Każdy z oddziałów prezentuje inną tematykę – od historii zaklętych w bursztynie przed milionami lat, po okres złotej prosperity Gdańska i Rzeczpospolitej w okresie XVI-XVII w., aż po wybuch II wojny światowej. Z umieszczonych tam informacji można korzystać codziennie, niezależnie od pory dnia. Wystarczy dostęp do smartfona, komputera, bądź tabletu połączonym z Internetem.

W pomieszczeniach oddziałów Muzeum znajdziemy prezentowane w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta dwie kopie cyfrowe eksponatów w technologii hi-res złożonych z kilkudziesięciu zdjęć w wysokiej jakości. Obrazy Apoteoza Gdańska Izaaka van den Blocke z 1608 r. oraz Sąd Ostateczny Hansa Vredemana de Vriesa z 1595 r. są jednymi z najcenniejszych w Polsce i świadectwem zamożności elit mieszczańskich nowożytnego Gdańska, do którego ściągano uznanych artystów z całej Europy.