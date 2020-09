Wirtualny spacer po Warszawie z architektem Bogdanem Kulczyńskim

O kunszcie i doświadczeniu tego wybitnego architekta świadczą dziesiątki pomyślnie zrealizowanych projektów. Pracownia Kulczyński Architekt działa na rynku od niemal trzydziestu lat i przez ten czas stworzyła wiele nagradzanych i docenianych budynków użyteczności publicznej, apartamentowców, osiedli mieszkaniowych czy rewitalizacji istniejących już obiektów. 22 września br., o kilku z nich opowie założyciel pracowni, Bogdan Kulczyński, jeden z najbardziej szanowanych architektów w Polsce.

REKLAMA

Spacerując po Warszawie niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak wiele znanych budowli zaprojektował Bogdan Kulczyński wraz z zespołem. Wystarczy rozejrzeć się po Centrum – realizacje, nad którymi pracował Bogdan Kulczyński stoją m.in. przy reprezentacyjnej ul. Hożej, Smolnej czy Mazowieckiej. Obiekty te są bardzo zróżnicowane – od kameralnych apartamentowców, poprzez miejsca użyteczności publicznej, rewitalizacje istniejących już brył, po budynki wielorodzinne o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Za każdą z nich kryje się inna historia, a co za tym idzie – odmienne inspiracje, założenia i rozwiązania. Mianownik pozostaje wspólny – Bogdan Kulczyński tworzy architekturę z duszą, bez przesadnej maniery, ale za to z klimatem i towarzyszącym mu niepowtarzalnym nastrojem.

Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju architekturą, zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnym spotkaniu z architektem. Będzie ono wyjątkową okazją do poznania ciekawych historii na temat kilku wybranych realizacji. Poznamy m.in. opowieści na temat projektu apartamentowca przy ul. Hożej 55, na terenie dawnej Fabryki Braci Łopieńskich, w którym wykorzystano wszystkie oryginalne, stare elementy, jakie udało się odratować, a także szczegóły rewitalizacji kamienicy przy ul. Smolnej 40, niegdyś należącej do rodziny Branickich – budynek odnowiono specjalnie z myślą o stworzeniu hotelu butikowego. Ponadto Bogdan Kulczyński opowie o Domu Handlowym Mysia 3 oraz wyjątkowo ciekawym projekcie z zakresu założeń wielorodzinnych – Osiedlu Premium przy ul. Pełczyńskiego 14.

DATA: wtorek, 22. września, godz. 12.00

MIEJSCE: Facebook

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1059371327813222