Wisząca rzeźba Jerzego Kędziory we Wrocławiu

Pierwszą, wiszącą rzeźbę artysty Jerzego Kędziory można zobaczyć we Wrocławiu. Kobieta „Napinająca linę” zawisła między budynkami na osiedlu Aleja Dębowa 17-19.





Zwieńczeniem kolejnej inwestycji Nacarat Polska, jest pierwsza we Wrocławiu rzeźba autorstwa Jerzego Kędziory, artysty światowej sławy, którego prace zdają się przeczyć prawu grawitacji. Kobieta „Napinająca linę” zawisła między budynkami na osiedlu Aleja Dębowa 17-19. Jest jedną z cyklu rzeźb „balansujących”, który przyniósł Jerzemu Kędziorze ogromną popularność. Wykorzystując prawa fizyki i eksperymentu, artysta ukazał nowy kierunek w rzeźbie, sprawiając, że na pozór ciężkie i statyczne formy stały się ulotnymi przedstawieniami. Jego rzeźby są rozpoznawalne na całym świecie.

W ramach inwestycji Kurkowa 14 oraz Dubois 41 wyremontowany został ponad stumetrowy bulwaru spacerowy wzdłuż Odry oraz plac miejski przy Mostach Mieszczańskich. Miejsce znalazły tam również dwie rzeźby. Na patio budynku Kurkowa 14 znajduje się pierwsza rzeźba autorstwa Jarosława Flicińskiego „Krem spływa lokami” / „Cream flows with curls”, przed biurowcem Dubois 41 zlokalizowana jest praca „Wrocław 2016” wrocławskiego artysty Krystiana „Truth’a” Czaplickiego. W zakresie budowy inwestycji Księcia Witolda 43 Nacarat Polska wyremontował ze środków własnych znajdujący się przed budynkiem skwer księżnej Anny Śląskiej, za ponad milion złotych.

Jerzy "Jotka" Kędzior

Urodzony w 1947 r. w Częstochowie - rzeźbiarz, malarz, projektant. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Poznaniu, PLSP w Częstochowie, brał udział w wielu warsztatach i kursach mistrzowskich w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Portugalia).

Od początku swojej drogi twórczej Jerzy Kędziora interesował się sztuką kinetyczną i eksperymentami rzeźbiarskimi. Wydarzenia związane z protestami robotników, ruchem „Solidarność” zainspirowały artystę do stworzenia „Portretu Polaka czasów transformacji i Solidarności”. Ta realizacja z lat 80. zawiera prace z cyklów: „Chwiejni”, „Zreanimowani”, „Z odciągami”, „Pęknięty Głos”, „Wieszaki dla” czy „Uniformy dowódcze”. Chwiejność czasu, wyborów i bytu ówczesnego pokolenia stała się kanwą do artystycznych poszukiwań, które zaprowadziły rzeźbiarza w latach 90. do rozpoczęcia prac nad rzeźbami balansującymi, w których na pozór ciężkie i statyczne formy stały się ulotnymi przedstawieniami. Dzięki tym unikalnym pracom artysta stał się rozpoznawalny na świecie.

Rzeźby Jerzego Kędziory były eksponowane na prestiżowych wystawach, m.in. w Miami, Palm Beach, Abu Dhabi, Dubaju, Londynie, Berlinie, Lourdes, Wenecji czy Madrycie. Artysta jest laureatem wielu nagród (m.in. medal Gloria Artis, medale warszawskich Salonów Rzeźby, zwycięstwa w konkursach na pomniki: „Macierzy” we Wrocławiu, „300 lat Odsieczy Wiedeńskiej” w Orońsku, „Ks. Popiełuszki” w Częstochowie, „Krzyża w życiu współczesnego człowieka” w Warszawie) i wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest członkiem Światowego Sympozjum Rzeźby Kinetycznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy Sculpture Network oraz Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.