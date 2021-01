Witryna sklepowa zamienia się w scenę

W ostatnich miesiącach kultura nieustannie poszukuje nowych platform, dzięki którym może dotrzeć do odbiorców, promując lokalnych twórców. Takie poszukiwania prowadzi także Miejskie Centrum Kultury w Tychach, które nawiązało współpracę z Gemini Park Tychy. W sklepowych witrynach centrum handlowego w każdym tygodniu pojawiać będą się tyscy artyści. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie na Śląsku.

– Ubiegły rok sprawił, że zupełnie zmienił się sposób myślenia o kulturze oraz o organizacji wydarzeń kulturalnych. Większość z nich przeniosła się do Internetu. Za jego pomocą staraliśmy się realizować spektakle, spotkania, koncerty, a nawet wystawy – wyjaśnia Magdalena Pytlarz z Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, dodając, że z myślą o potrzebach odbiorców uruchomiona została nowa strona internetowa kultura.tychy.pl. – Postanowiliśmy stworzyć przyjazną przestrzeń, która pozwoli nam w prosty i atrakcyjny sposób informować o nadchodzących wydarzeniach - dodaje.

Równolegle z pracami nad nową witryną, wznowiony został cykl spotkań z twórcami, którzy mają wpływ na szeroko rozumianą kulturę w Tychach. Mowa tu o Mieście Całkiem Kulturalnym, którego celem jest przybliżenie sylwetek twórców czy promotorów kultury.

Kolejnym krokiem jest nawiązanie współpracy z Gemini Park. Dzięki niej już od najbliższego piątku, co tydzień, w jednej z największych witryn sklepowych tyskiej galerii pojawiać będą się różni artyści, prezentujący swoją twórczość. Wszystko to w ramach nietypowego projektu "Okno na kulturę".

Zdaniem pomysłodawców, ma on nie tylko przybliżyć sylwetki tyskich artystów szerokiej publiczności (aktorów, plastyków, muzyków), ale także zapewnić kontakt widza z kulturą poprzez np. spektakle na żywo czy wystawy. Wszystko będzie się odbywać z zachowaniem dystansu społecznego.

– Obok witryn naszych sklepów każdego dnia przechodzą tysiące osób. Teraz te osoby staną się także widownią. W tak oryginalny sposób wspólnie z Miejskim Centrum Kultury w Tychach przybliżymy sylwetki kilkunastu twórców. Póki co, startujemy z jedną, ale ogromną witryną. Są jednak już pomysły na kolejne – mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

Pierwszą odsłonę "Okna na kulturę" zaplanowano na najbliższy piątek (29.01.) w godzinach od 18 do 21. W związku ze zbliżającym się festiwalem szantowym – Port Pieśni Pracy – w witrynie jednego ze sklepów zaprezentuje się Fabryka Kultury, która zawita tu ze spektaklem "Piraci". Będą to krótkie, przerywane sceny oparte na pantomimie, osadzone w morskim świecie i ze sporą dawką humoru.

– Ten projekt to prawdziwy kulturalny eksperyment, który ma połączyć sztukę z przestrzenią komercyjną, tworząc artystom oryginalną platformę do prezentacji twórczości i osiągnięć. Jesteśmy przekonani, że ta nietypowa formuła nie tylko zaciekawi i zatrzyma, co więcej, będzie przyciągać widownię, wspierając jednocześnie twórców i ich działalność. – mówi Zawodzińska.

Plany są ambitne. W kolejnych tygodniach w witrynie w Gemini Park pojawić się ma m.in. Bartosz Hadryś. Tyski artysta do galerii zawita ze swoimi abstrakcyjnymi pracami wykonanymi techniką olejną. W kolejnych tygodniach będzie można spotkać także multiinstrumentalistkę Agnieszkę Pawełczyk. Artystka obok wystawy zaplanowała także spektakl na granicy performance i koncertu.

– Wśród uczestników nie zabraknie prawdziwych osobowości. Ludzi, którzy tworzą dziś kulturalną mozaikę. Kolejne pomysły właśnie się rodzą, są wśród nich koncerty, spektakle na żywo, wystawy czy spotkania z autorami. W 2021 chcemy być z twórcami bliżej ludzi, przy okazji ich codziennych aktywności, łamiąc jednocześnie tabu dotyczące sztuki. Prezentacja w witrynach nam to zapewnia. – mówi Magdalena Pytlarz z Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.