Własne ogrody i sad dla mieszkańców - tak będzie wyglądać jedno z warszawskich osiedli

Sześć stref rekreacyjnych, własne ogrody mieszkańców o powierzchni do 160 m2, sad owocowy, polana do organizacji pikników - tak została zaprojektowana przestrzeń wspólna na jednym z nowych warszawskich osiedli.

Z takich udogodnień będą mogli korzystać mogą mieszkańcy Osiedla Coopera, które powstaje na warszawskim Bemowie. Za projekt i jego realizację odpowiedzialna jest spółka Unidevelopment.

Mieszkańcy osiedla będą mieli do dyspozycji własne ogródki o powierzchni nawet 160 m2, balkony oraz tarasy o powierzchni do 30 m2. Do dyspozycji osiedlowej społeczności przekazane zostaną także strefy rekreacyjne i strefy relaksu.

- Chcemy by Osiedle Coopera było przestrzenią przyjazną dla każdego. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji aż sześć stref rekreacyjnych, w tym plenerową siłownię i boisko do gry w koszykówkę. Znajdzie się tu także sad owocowy, skwer oraz polana do organizacji pikników. Z myślą o najmłodszych na osiedlu powstał oryginalny plac zabaw, którego centralnym punktem jest samolot i pas startowy. Tym samym nawiązujemy do patrona naszego osiedla - pilota Meriana Coopera. Wszystkie elementy, które wdrażamy mają sprzyjać tworzeniu sąsiedzkich więzi i zachęcać do wspólnego spędzania czasu – mówi Barbara Kunicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Unidevelopment.

Osiedle Coopera zaprojektowane zostało jako zespół 15 niskich budynków o czterech kondygnacjach każdy. Budowa obecnej części inwestycji wystartowała pod koniec stycznia br. Prace związane z tym etapem mają zakończyć się w II kwartale 2022 roku.