Wnętrzarska marka z trzema Red Dotami

Producent kuchennego wyposażenia, firma Franke, został wyróżniony trzema nagrodami Red Dot Design Award w kategorii Product.

REKLAMA

Jury Red Dot Design Award 2021, najważniejszej i najbardziej pożądanej międzynarodowej nagrody w dziedzinie wzornictwa, przyznało nagrodę kolekcji piekarników Mythos oraz nowym bateriom kuchennym Icon i Lift marki Franke.

Przeczytaj także >> Kolekcja polskiej marki nagrodzona Red Dotem

Wzornictwo i technologia łączą się ze sztuką

Nowe piekarniki Mythos to eleganckie połączenie czarnego szkła z elementami ze stali czarnej lub szlachetnej zwrócą uwagę osób lubiących otaczać się pięknem i designerskimi detalami. Nowe piekarniki Mythos wyróżniają się zaawansowanymi, przyjaznymi funkcjami. CookAssist to programy automatyczne z idealnie dobranym czasem i temperaturą pieczenia różnych dań. W zależności od modelu jest ich od 9 do 60. Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT sprawia, że przygotowywanie potraw staje się bardziej intuicyjne i kreatywne. Komora XL o pojemności do 73 litrów pozwala na przygotowywanie do 4 potraw jednocześnie.

Baterie do nowoczesnej strefy zmywania

Jury konkursu Red Dot Design Award 2021 nagrodziło również dwie nowości w kolekcji baterii. Dwa produkty zaprojektowane tak, by harmonijnie połączyły się nie tylko ze zlewozmywakiem, ale też z pozostałymi sprzętami, tworząc spójną estetycznie aranżację.

Icon to oryginalna i nowoczesna bateria, dostępna w wersji ze stałą i wyciąganą wylewką oraz trzech ekskluzywnych wykończeniach (chrom, stal optyczna i matowa czerń). W obu modelach korzystamy ze zwartego strumienia laminarnego. A wersję z wyciąganą wylewką dodatkowo przełączymy przyciskiem na delikatny prysznic.

Bateria Lift ma wyciąganą wylewkę z funkcją prysznica. Z kolei specjalny aerator daje zwarty laminarny strumień wody, eliminuje jej rozpryskiwanie i hałas. Charakterystyczna opływowa forma baterii zapewnia jej łatwe czyszczenie oraz maksymalną odporność na zarysowania i korozję. Dzięki temu długo będziemy cieszyć się jej nienagannym wyglądem. Natomiast wysoka jakość, precyzja wykonania i dwa dostępne wykończenia: chrom i czarna stal sprawiają, że Lift pasuje zarówno do stylu klasycznego, jak i nowoczesnego.

– Naszą misją jest zaoferowanie konsumentom produktów łączących wyrafinowane wzornictwo z zaawansowaną technologią. A nagroda Red Dot jest dla nas zaszczytem oraz dodatkową zachętą do poszukiwania rozwiązań wyprzedzających potrzeby użytkowników. Pragniemy umożliwić każdemu stworzenie kuchni, która w najdrobniejszych szczegółach odzwierciedla jego oczekiwania – podsumowuje Katarzyna Niezabitowska-Baj, PR & Event Manager.