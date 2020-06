Wolf D. Prix z wykładem z cyklu "Mistrzowie Architektury"

Wolf D. Prix to założyciel austriackiej pracowni Coop Himmelb(l)au, który obok Zahy Hadid i Daniela Libeskinda, jest jednym z czołowych przedstawicieli dekonstruktywizmu w architekturze. To właśnie z nim spotkamy się, podczas ostatniego przed wakacjami wykładu z cyklu Mistrzowie Architektury. Tym razem, transmisja na żywo odbędzie się na YouTube, na kanale Masters of Architecture.

REKLAMA

Wolf D. Prix jest architektem, który mocno przyczynili się do rozwoju dekonstruktywizmu. Główną ideą tego kierunku była chęć oderwania architektury od ograniczających swobodę twórczą zasad modernizmu, takich jak: „forma wynika z funkcji”, „czystość formy”, oraz „wierność materiałom”. Dekonstruktywiści eksperymentowali z krzywiznami i rozmaitymi pokryciami konstrukcji, dążąc do „kontrolowanego chaosu”, zaburzenia tradycyjnej bryły i konstrukcji szkieletowej.

W 1968 roku, Wolf D. Prix założył we Wiedniu pracownię Coop Himmelblau, co tłumaczy się jako „Kooperatywa Niebieskie Niebo”. W latach 80. litera „l” w została wzięta w nawias, tworząc grę słów Coop Himmelb(l)au I zmieniając znaczenie nazwy pracowni na „Podniebny Budynek”. Od 40 lat pracownia Coop Himmelb(l)au projektuje obiekty, które wzbudzają skrajne emocje i zdobywają prestiżowe nagrody. Do najbardziej znanych realizacji należą: Musée des Confluences w Lyonie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Shenzen, czy PANEUM w Asten, w Górnej Austrii.

O swojej twórczości, Wolf D. Prix opowie 18 czerwca br. o godz. 18.00 podczas wykładu on-line zatytułowanego: The Himmelb(l)au Experiment #2 From DECON to AI

Forma: YouTube - Masters of Architecture

https://www.youtube.com/channel/UCJRzFO9OIBtgn8amtAHLzQQ

Część spotkania przyjmie formę Q&A, więc będzie okazja do zadawania pytań na żywo.