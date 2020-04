Worek nagród bez dna. Biuro projektu Mood Works z kolejną nagrodą na koncie

Mood Works jako jedyne biuro architektoniczne z Polski zdobyło nagrodę w konkursie Outstanding Property Award London 2019 (OPAL). To już kolejne międzynarodowe wyróżnienie jakie zdobył projekt warszawskiego biura firmy medialnej Viacom Polska.

Outstandinging Property Award (OPAL) to nagroda przyznawana w Wielkiej Brytanii wyróżniająca wybitne zgłoszenia z całego świata. Na tegoroczną edycję przesłano ich kilkaset, a jury złożone z ekspertów wybiera projekty w oparciu o następujące kryteria: oryginalność, kreatywność, jakość wykonania i wpływ na otoczenie. Aby zdobyć nagrodę projekt musi wykazywać związek ze środowiskiem, użytkownikami i swoim celem. Ważna jest również funkcjonalność i zapewnienie lepszych warunków działania użytkownikom. Cenione są również innowacje i wykorzystanie nowych technologii. Jury zwraca uwagę na projekty, które w dużym stopniu uwzględniają praktyki zrównoważonego budownictwa oraz ochronę środowiska.

Nagrodzone biuro Viacom Polska to przykład przestrzeni zaprojektowanej specjalnie z myślą o młodym zespole pracowników. Liczący aż 4 500 mkw. projekt powstawał etapami. Ostatni z nich zakończył się w czerwcu ubiegłego roku. Architektki Dorota Kuć & Karina Snuszka postawiły na otwarty plan przestrzeni, sprzyjający integracji. Powstały liczne sale konferencyjne oraz miejsca spotkań o mniej formalnym charakterze. Jedną z nich jest expercience room, w którym za pomocą najnowszej technologii „viar” można przeglądać pliki i dane „w powietrzu”. W części biurowej znajdziemy murale nawiązujące do komiksu i pop artu, dzieło artystów z Good Looking Studio. Na niecodzienną dekorację sufitu zdecydowano się w recepcji. Kształt oświetlenia i zmieniające się pastelowe barwy są bezpośrednim odwołaniem do znajdującej się jeszcze niedawno przy pobliskim Placu Zbawiciela instalacji „Tęcza”. Innym elementem witającym wchodzących jest videowall, na którym komunikowane są grafiki prezentujące marki z portfolio Viacom – kanały telewizyjne (m.in. MTV, Comedy Central) oraz aplikacje mobilne. A trochę futurystyczny klimat wprowadza robot recepcyjny. Po wpisaniu przez gościa odpowiednich danych, robot prowadzi do windy, a następnie wskazuje drogę do właściwej osoby

Dorota Kuć i Karina Snuszka ukończyły Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, studiowały także na Politecnico di Milano i Universita di Perugia, a od ponad 15 lat prowadzą w Warszawie autorskie studio architektoniczne. MoodWorks ma jasno zdefiniowany styl. Estetyka, w której projektują Karina i Dorota zasadza się nie tylko na eklektycznym połączeniu wysokiej klasy materiałów i wyposażenia. Wyróżnia ją przede wszystkim autorska paleta kolorystyczna oraz rzadka umiejętność wplatania oryginalnej sztuki w tkankę każdego projektu. W portfolio MoodWorks znajdują się projekty wnętrz w najbardziej prestiżowych lokalizacjach rezydencjalnych w Polsce i zagranicą, biura największych polskich i międzynarodowych korporacji. Realizacje studia były wielokrotnie publikowane w mediach polskich i zagranicznych. MoodWorks jest również laureatem wielu nagród w prestiżowych międzynarodowych konkursach projektowych