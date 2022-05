Worek nagród bez dna? Wystawa w Muzeum Józefa Piłsudskiego z kolejną nagrodą

Wystawa stała pod tytułem „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935” otrzymała międzynarodową nagrodę IF Design Award 2022 w kategorii Cultural Exhibitions (Interior Architecture). To już piąte z kolei wyróżnienie, które ma na swoim koncie wyjątkowa wystawa poświęcona legendarnemu marszałkowi. Jej współtwórcami byli architekci z pracowni WXCA.

REKLAMA

Wystawa „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935” ma na koncie kilka ważnych wyróżnień. Tym razem docenił wystawę IF Design Award.

Wystawę można oglądać w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Nad wystawą pracowali między innymi architekci z biura WXCA.

IF Design Award to jeden z ważniejszych międzynarodowych konkursów w dziedzinie architektury i designu.

„Tak jak człowiek, którego życie reprezentuje, to muzeum skupia w sobie idee, debatę i działanie. Wystawa przybliża historię we wciągający sposób, gdzie zwiedzający uczy się, że jest ona agregatem osobistych decyzji, które niosą ze sobą nieprzewidziane efekty i sama bierze udział w interpretacji i rozumieniu przeszłości – aby kształtować przyszłość, w której chcemy żyć” – piszą jurorzy konkursu w uzasadnieniu swojego werdyktu.

Przeczytaj też: Muzea w budowie. 10 najciekawszych, których otwarcia zbliżają się wielkim krokiem

Wystawa w muzeum skupiona jest na pokazaniu wielowymiarowej postaci Piłsudskiego. Składa się z 6 galerii, które kolejno ukazują życie marszałka: od dzieciństwa poprzez buntowniczą młodość, początki działalności, a także podróże, wywózkę na Sybir, udział w powstaniu i mnóstwo innych wydarzeń i dokonań. Piłsudski z pewnością jest postacią niejednoznaczną, a ekspozycja w muzeum w Sulejówku inspiruje do samodzielnej interpretacji dorobku marszałka.

Biuro WXCA wśród twórców wystawy „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935”

Nad wystawą pracowali między innymi architekci z biura WXCA. W gronie tym znaleźli się: Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Paweł Grodzicki, Krzysztof Budzisz, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek, Michał Lipiec i Krystian Tomczyk. Główny nacisk projektanci wystawy postawili na ekspozycję autentycznych artefaktów, a obecność efektów cyfrowych ograniczono do minimum. Na ponad 2300 mkw. znajduje się jedynie 25 ekranów.

- Najważniejsze w prowadzeniu opowieści o marszałku są eksponaty, zgromadzone pamiątki. Multimedia pełnią funkcję pomocniczą i ich występowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Wyjątkiem od tej reguły, które zasługują na uwagę, są unikatowe na skalę światową ekrany umieszczone w centralnej przestrzeni wystawy o wymiarach 9 m. x 18,6 m. W przestrzeniach immersyjnych pokazy multimedialne są prezentowane w taki sposób, by wciągały widza w narrację, angażowały zmysły i stwarzały szansę na doświadczanie historii. Chcieliśmy w ten sposób położyć nacisk na uzyskanie poczucia autentyczności, by zwiedzający mogli wejść w rolę świadków omawianych wydarzeń – mówi Piotr Łosek, współautor projektu z pracowni WXCA.

Wystawa powstała we współpracy z pracownikami Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, firmy Ralph Appelbaum Associates – jednego z największych i najbardziej doświadczonych pracowni projektujących wystawy muzealne oraz uznanym polskim studiem Platige Image. Efektem tej współpracy jest niezwykle absorbująca wciągająca wystawa, do której wraca wielu zwiedzających.

Wystawa ma na koncie kilka innych wyróżnień. Pierwszą międzynarodową nagrodą, była zdobyta w 2021 roku Złota Muza w konkursie MUSE Design Awards w kategorii Interior Design. Następne wyróżnienia to nagroda IDA Design Awards w kategorii Interior Design oraz Red Dot Award: Brands & Communication Design w kategorii Spatial Communication. Wystawa otrzymała również GRAND PRIX w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla – w 2020 roku.