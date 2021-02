Wrocław i Warszawa miastami przyszłości w międzynarodowym rankingu

W globalnym rankingu miast najlepszych dla inwestycji bezpośrednich (foreign direct investment – FDI), który opublikował należący do grupy Financial Times miesięcznik fDi Magazine, Wrocław i Warszawa znalazły się w Top 25 miast. Wrocław zwyciężył w kategorii małych i średnich miast!

Najlepsze miasta dla inwestycji bezpośrednich w roku 2021 to Singapur, Londyn i Dubaj – wynika z rankingu Global Cities of the Future. W rankingu znalazło się 25 miast, w tym aż dwa z Polski. Na 15. pozycji uplasował się Wrocław, 20. miejsce zajęła Warszawa.

- Raport FDI Inteligence przygotowany przez Financial Times jest jednym z poważniejszych źródeł wiedzy dla inwestorów poszukujących miejsca dla ulokowania swojego przyszłego biznesu. Wrocław znalazł się w nim na 15 miejscu wśród tzw. "miast przyszłości" z całego świata, wyprzedzając m.in. Zurych, Seul czy Chicago. Cieszę się, że pomimo pandemii nasze miasto utrzymało renomę i jest zauważalne na świecie. To bardzo dobra wiadomość dająca nadzieję na powstanie nowych dobrze płatnych miejsc pracy - mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

W grupie miast małych i średnich, stolica Dolnego Śląska zajęła w tym roku pierwsze miejsce. Wrocław wyprzedził m.in. Zurych i Wilno.