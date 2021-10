Wrocławskie biurowce Skanska z nagrodami za dostępność i ekologię

Wrocławskie inwestycje biurowe od Skanska zdobywają kolejne wyróżnienia. Tym razem za dostępność i ekologię.

REKLAMA

Wrocławskie inwestycje Skanska zgarniają kolejne wyróżnienia.

Zaprojektowany przez Pracownię Projektową Maćków Nowy Targ zdobył tytuł Lider Dostępności.

Centrum Południe spod kreski APA Wojciechowski otrzymało nagrodę PLGBC Green Building Awards 2021.

Centrum Południe zostało nagrodzone w kategorii „Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany”. Ogłoszenie wyników odbyło się 7 października podczas gali konkursowej towarzyszącej 11. PLGBC Green Building Symposium. Ideą konkursu, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa. To jedyna tego typu inicjatywa, która wyróżnia najlepsze zrównoważone projekty budowlane w Polsce.

Przeczytaj także >> Varso Place wyróżniony za dostępność architektoniczną

Z kolei Nowy Targ został doceniony w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności”. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, a partnerem instytucjonalnym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznała inwestycji Nowy Targ nagrodę w kategorii „Obiekt biurowo-handlowy”.

– Nasze inwestycje projektujemy i budujemy w sposób, który odpowiada na coraz pilniejszą potrzebę ograniczania niekorzystnego wpływu na klimat. Świadomie i konsekwentnie implementujemy rozwiązania, które wnoszą realne korzyści dla środowiska. Jednocześnie pokazujemy, że deweloper biurowy może być dobrym sąsiadem, a jego realizacje powinny być pozbawione barier, otwarte i dostępne dla wszystkich – mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Biurowce zielone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Centrum Południe jest miejscem, w którym zastosowano liczne prośrodowiskowe rozwiązania, pozwalające na bardziej racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Budynki kompleksu są w 100% zasilane energią wyprodukowaną na farmach wiatrowych. Jej zużycie jest niższe o ok. 1/3. Inwestycja umożliwia też ponownie wykorzystywanie wody. Z kolei dziedziniec i chodnik obok biurowców zbudowano z zielonego betonu, pochłaniającego szkodliwy smog. Centrum Południe posiada prestiżowy certyfikat LEED Core&Shell potwierdzający, że inwestycja jest zrównoważona, przyjazna środowisku oraz została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami. Certyfikacja LEED dotyczy m.in. oszczędności energii, redukcji zużycia wody czy emisji dwutlenku węgla. Kompleks posiada również certyfikat Obiekt Bez Barier, co oznacza, że jest on przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi.