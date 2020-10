Wrocławskie dworce kolejowe odzwierciedlające ducha epoki

Wrocławskie dworce kolejowe to jedno z najważniejszych wydawnictw Muzeum Architektury we Wrocławiu. Oba nakłady są już dawno wyczerpane, nie słabnie natomiast zainteresowanie książką wśród czytelników. Nic dziwnego - pięknie wydana, zawierająca niepublikowane wcześniej projekty architektoniczne i materiały ikonograficzne z bogatych zbiorów Archiwum Budowlanego Wrocławia, była pierwszą kompletną monografią wrocławskich dworców kolejowych. A teraz można zupełnie bezpłatnie ściągnąć e-book.

Na stronie internetowej ma.wroc.pl pojawiły się pierwsze wydane przez MA e-booki, zrealizowane w ramach ministerialnego programu dotacyjnego Kultura w sieci. Dzięki temu projektowi najważniejsze i najbardziej poszukiwane wydawnictwa Muzeum Architektury we Wrocławiu będą łatwo i całkowicie bezpłatnie dostępne w sieci - wśród nich właśnie "Wrocławskie dworce kolejowe".

Książka Wrocławskie dworce kolejowe pod redakcją Marii Zwierz zawiera szereg artykułów przybliżających wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku oraz prezentujących powstające od 1842 roku i w dużej mierze istniejące do dziś budynki wrocławskich dworców kolejowych. We Wrocławiu w ciągu trzech lat wzniesiono trzy dworce kolejowe: Górnośląski (1842), Świebodzki (1843) i Dolnośląsko-Marchijski (1844). Już w 1855 roku został oddany do użytku okazały nowy Dworzec Górnośląski (obecnie Dworzec Główny), gdyż pierwszy, wybudowany przy dzisiejszej ulicy Stanisława Małachowskiego, okazał się za mały. Na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku powstały jeszcze dwa – Dworzec Nadodrze (1868) i Dworzec Miejski Prawego Brzegu Odry (1871-1872). W następnych latach zagęszczano sieć kolejową na Śląsku i łączono ją z systemem linii europejskich. Rozbudowano Dworzec Świebodzki i Dworzec Główny, wzniesiono także liczne stacje w nowych dzielnicach Wrocławia (m.in. Popowice, Kuźniki, Muchobór, Brochów, Kowale).

Opierając się na zachowanych projektach architektonicznych, materiałach ikonograficznych i tekstach źródłowych, powstała część katalogowa książki omawiająca szczegółowo wybrane budynki wrocławskich dworców kolejowych. Ostatnią część publikacji stanowią oryginalne, niemieckojęzyczne teksty źródłowe (wśród nich znajdziecie autorskie komentarze samych projektantów dworców!) oraz biogramy architektów i budowniczych wrocławskich i śląskich kolei.

Wydaje się, że dworce bardziej niż jakiekolwiek inne budynki użyteczności publicznej odzwierciedlały ducha epoki, łącząc technologię i architekturę, przemysł i sztukę. Wyrósłszy na fali rewolucji przemysłowej, ukazywały zmianę estetyki i smaku europejskiego społeczeństwa. W miejscu, gdzie spotykały się wszystkie grupy społeczne, jak w lustrze odbijała się socjalna rzeczywistość. Wystarczy przypomnieć, że dworzec był chyba jedyną przestrzenią publiczną, w której istniał podział na klasy – hierarchia poczekalni, a nawet restauracji.

Dworzec odgrywał zwykle główną rolę w procesie urbanizacji. Wokół niego powstawały liczne hotele, restauracje, kawiarnie i sklepy. Wytyczano specjalne „ulice dworcowe”, ozdobnie kształtowano zieleń wokół najbliższego otoczenia budynków stacyjnych. Dokładano starań, aby zapewnić podróżnym sprawną komunikację z centrum oraz z innymi dworcami w mieście. Dziewiętnastowieczni kronikarze i autorzy przewodników po Wrocławiu wielokrotnie podkreślali, że otwarcie pierwszych linii kolejowych zapoczątkowało nową erę w mieście.