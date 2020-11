Wsparcie dla gmin. Nowy projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Projekt wsparcia gmin rozpoczyna właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa. Gminy mogą otrzymać wsparcie w procesach planowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych. Mają one uwzględniać dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych.

REKLAMA

Według badania GUS przeprowadzonego we współpracy z NID 64% sporządzonych przez gminy programów rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się do zabytków, a 42% - do dziedzictwa niematerialnego. W dużej mierze programy rewitalizacyjne realizowane są na terenach objętych ochroną konserwatorską (61%), bądź wprost realizowane są w obiektach zabytkowych (749 gmin przewidziało takie projekty), lub bazują na dziedzictwie niematerialnym (w przypadku 504 gmin).

Lokalne tradycje, język, tożsamość, poczucie wspólnoty, jej pamięć jak również zabytkowe pierzeje miast, zespoły poprzemysłowe, miejsca przechowujące pamięć o wydarzeniach ważnych dla wspólnoty, muzea i instytucje kultury, dzieła architektury i pomniki tworzą zatem ramy dla działań rewitalizacyjnych gminy, będąc częścią ich społecznych, kulturowych, infrastrukturalnych i gospodarczych uwarunkowań.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wraz z przeznaczonym na jej wdrożenie finansowaniem stworzyła warunki dla aktywniejszej działalności gmin w obszarze rewitalizacji obszarów zdegradowanych, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia w gminie.

Działania prowadzone w ramach projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” będą realizowane w trzech obszarach:

Obszary pierwszy

Utworzono 8 Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To innowacyjna formuła, w której Pracownicy NID, będą tworzyć zsieciowane Centra Kompetencji ds. rewitalizacji. Rozwiązanie takie stanowi realną wartość – nieocenione i dostępne wsparcie informacyjne.

Centra Kompetencji będą prowadziły działalność:

1. informacyjną i doradczą na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne związane z dziedzictwem kulturowym tj. będą informować o ogólnych zasadach, prawach i obowiązkach gmin w tym zakresie, a także upowszechniać modelowe rozwiązania, wiedzę o zasadach, opracowaniach związanych z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji.

2. Centra Kompetencji będą również animować debaty na ten temat i ułatwiać wymianę doświadczeń dla uczestników procesów rewitalizacyjnych m.in. samorządów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych, resortów odpowiedzialnych za rewitalizację, organizacji branżowych.

Obszary drugi

II. Zaplanowano szkolenia dla przedstawicieli gmin prowadzących lub planujących rewitalizację z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego. Gminy będą mogły dowiedzieć się m.in.

1. jak określać wizję, cele i kierunki gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniając dziedzictwo,

2. jak wyznaczać obszar zdegradowany, jak określać potencjały obszarów rewitalizacji,

3. jak poszukiwać nowych funkcji dla obiektów zabytkowych oraz jakie działania konserwatorskie są w nich dozwolone jak również

4. jak tworzyć opracowania studialne i strategiczne zawierające odpowiednie zapisy chroniące i wykorzystujące potencjał dziedzictwa.