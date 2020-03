Współpraca na linii architekt-producent w dobie kryzysu: liczy się zaufanie

W obecnej, trudnej sytuacji zaufanie, jakim architekt obdarza daną markę nabiera szczególnego znaczenia. Dla marek o ugruntowanej pozycji rynkowej również niezwykle istotna jest współpraca z doświadczonymi biurami projektowymi.

Choć nikt z nas nie był przygotowany na kryzys wywołany epidemią koronawirusa, wszyscy z dnia na dzień musieliśmy dostosować nasze funkcjonowanie do nowej sytuacji. W tym trudnym czasie bardzo ważna jest współpraca, wzajemne zaufanie i wsparcie partnerów biznesowych w codziennych działaniach.

Dla renomowanych marek o ugruntowanej pozycji rynkowej, takich jak Geberit, niezwykle istotna jest współpraca z doświadczonymi biurami projektowymi. Doceniając wagę tej kooperacji, w ostatnim czasie producent zdecydował się nadać tytuł Ambasadora Marki Geberit cenionym polskim architektom wnętrz. Znalazły się wśród nich Krystyna i Ida Mikołajskie, współwłaścicielki pracowni MIKOŁAJSKAstudio z Krakowa. Jak radzą sobie w czasie epidemii?

– Dostosowaliśmy pracę biura do obecnej rzeczywistości i staramy się w niej normalnie funkcjonować – mówi Ida Mikołajska. – Choć wymagało to pewnego wysiłku, całą operację logistyczną udało się sprawnie przeprowadzić. Nasi architekci pracują teraz w trybie homeoffice, mają dostęp do niezbędnego oprogramowania i baz danych. Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym, organizujemy także wideokonferencje. Zachęcamy inwestorów zainteresowanych projektem wnętrz prywatnych i komercyjnych do kontaktu telefonicznego oraz mailowego z naszą pracownią.

Okazuje się, że cały proces można przeprowadzić na odległość, nie mając bezpośredniego kontaktu z inwestorem. Pracownia MIKOŁAJSKAstudio – znana z wysokiej jakości, personalizowanych projektów wnętrz – ma na swoim koncie wiele takich realizacji. Aby mogły się one zakończyć sukcesem, dając satysfakcję zarówno inwestorowi jak i architektom, niezbędna jest dobra współpraca z wykonawcami, dostawcami i producentami wyposażenia wnętrz.

Zaufanie podstawą współpracy

Projektant musi mieć pewność, że produkty, które poleca klientom są sprawdzone, a producent nie zawiedzie go nawet w czasie kryzysu. Dlatego m.in. architektki pracowni MIKOŁAJSKAstudio zdecydowały się zainstalować w swoim biurze toaletę myjącą Geberit AquaClean Mera. Zależało im, aby każdy klient, zanim zdecyduje czy chce mieć takie urządzenie w swoim domu, mógł je wypróbować. O zaletach toalety myjącej bardzo szybko przekonali się sami architekci i pracownicy biura. – To naprawdę bardzo komfortowe urządzenie, z którego sami na co dzień chętnie korzystamy. Jest niezwykle wygodne w użyciu i daje poczucie czystości. Toalety myjące Geberit polecamy również naszym klientom – mówi Ida Mikołajska