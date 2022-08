Współwłaściciel Stoczni Cesarskiej z nową dyrektor projektu

Z początkiem sierpnia br. do zespołu Alides Polska dołączyła Luiza Grunwald, która objęła stanowisko dyrektora projektu Stocznia Cesarska.

Jako architekt z wykształcenia i doświadczony menedżer Luiza będzie odpowiadała za całokształt działalności Alides Polska, w tym budowanie struktur firmy, rozwijanie oraz monitorowanie portfolio oraz dbanie o relacje z Interesariuszami.

- Jesteśmy firmą z dużymi tradycjami, a Polska pozostaje dla Nas ważnym rynkiem - mówi Rikkert Leeman, CEO Alides REIM, będącej częścią Gandawskiej Group Maes, założonej w 1892 r. - W obliczu nowych projektów i ambitnych planów zdecydowaliśmy się na dalszy rozwój naszej organizacji w Polsce i zatrudnienie dyrektora projektu - dodaje Leeman.

W ubiegłym roku do Alides Polska dołączył Przemysław Czachowicz, obejmując stanowisko Business Development Managera.

Z wykształcenia Luiza Grunwald jest architektem, co pozwala jej na szerszą perspektywę w ocenie potencjału nowych projektów. Ponadto jest doświadczonym menedżerem z 20 letnim stażem w branży nieruchomości, zarówno w sektorze mieszkaniowym jak i biurowym.

Przez ostatnie 10 lat zajmowała stanowiska kierownicze, ostatnio w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. jako Dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji. W 2019 r. Luiza jako Managing Director i Członek Zarządu w firmie Zeitgeist Asset Management odpowiedzialna była za rozwój kilku projektów w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, w tym za nabycie od firmy Orange kompleksu sześciu budynków zajmujących blisko hektar w samym centrum Warszawy. Transakcja opiewająca na ponad 350 mln PLN była jedną z największych transakcji 2019 r.

Ukończyła Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury, który posiada prestiżową akredytację Royal Institute of British Architects (RIBA) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education.

- Rozwijanie struktur firmy z tak długą tradycją i perspektywą inwestycyjną jest wyjątkowym wyzwaniem. Jestem przekonana, że moje dotychczasowe doświadczenie w połączeniu z ambitnymi planami rozwoju firmy przełożą się na równie duży i długofalowy sukces Alides w Polsce – mówi Luiza Grunwald.

Przypomnijmy, że w marcu 2017 r. Spółka Alides wraz ze Spółką Revive nabyła 16 ha terenów postoczniowych w Gdańsku. Projekt Stocznia Cesarska zakłada ochronę i ekspozycję najcenniejszych historycznych budynków postoczniowych z równoczesnym przystosowaniem ich do nowych funkcji oraz budowę nowych, atrakcyjnych obiektów o charakterze wielofunkcyjnym. Dotychczas zrealizowano i w pełni skomercjalizowano dwa budynki historyczne. Najbliższe plany obejmują budowę nowych obiektów o charakterze usługowo-mieszkaniowym.

W 1 kwartale 2021 r. Spółka sfinalizowała swój pierwszy samodzielny projekt w Polsce, nabywając budynek Waterside, zlokalizowany przy ulicy Długie Ogrody i w pobliżu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Jego rewaloryzacja stanowi wyjątkową możliwość wkomponowania nowej tkanki w historyczny obszar Głównego Miasta w Gdańsku.