Wśród półpustynnego krajobrazu Nevady może stanąć projekt polskiej pracowni

Wśród półpustynnego krajobrazu w Nevadzie w USA stanie instalacja artystyczna będąca częścią eksperymentalnej stałej ekspozycji Burning Man. Wśród zwycięzców konkursu na projekt jest polskie Tamaga studio.

REKLAMA

Tamaga studio zostało jednym ze zwycięzców w międzynarodowym, interdyscyplinarnym konkursie projektowym na publiczną, instalację artystyczną będącą częścią eksperymentalnej, stałej ekspozycji dla organizacji Burning Man w Nevadzie, USA.

Burning Man słynie z organizowanego corocznie, kultowego festiwalu na pustyni Black Rock.

Obecnie projekt jest na etapie poszukiwań dodatkowych sponsorów, wolontariuszy oraz specjalistów z ekologicznch technologi chętnych pomóc w realizacji prototypu

Konkurs został zorganizowany w współpracy z fundacją Land Art Generator, promującą symbiozę zrównoważonego rozwoju, nowych technologii oraz sztuki. Teren przeznaczony na projekt to Fly Ranch w Nevadzie. Działka należąca do Burning Man ma służyć za poligon doświadczalny do rozwijania zrównoważonych ekologicznie rozwiązań przyszłości. Półpustynne rancho to, dziki krajobraz stepowy z dużymi wahaniami temperatury, gejzerami oraz silnym kontekstem indiańskiego plemienia Pajutów.

Przeczytaj także >> Miejskie mokradła w Stalowej Woli przejdą metamorfozę. Jest nowatorska koncepcja

Celem konkursu była propozycja obiektu, infrastruktury z pogranicza architektury, designu oraz sztuki krajobrazu poruszająca temat zrównoważonego rozwoju i ekologii w kontekście 5 elementów: energii, pożywienia, wody, odpadów oraz schronienia.

Projekt Tamaga studio, The Source został wybrany jako jeden z finalistów do dalszego prototypowania i ewentualnej realizacji przez 200 doradców i specjalistów: inżynierów, artystów, aktywistów, akademików oraz projektantów spośród niemal 200 prac z całego świata.

Poza projektem polskiego studia, w finale znajdują się zwycięskie projekty z USA, Szwecji, Indii, Francji oraz Anglii.

Ogród ukryty na pustyni

The Source to rodzaj ukrytego ogrodu Hortus Conclusus- owocowego sadu, otoczonego spiralną ścianą ubitą z lokalnej ziemi-rammed earth, barwionej naturalnymi barwnikami które barwią również lokalny gejzer. Spirala nawiązuje do starożytnego języka petroglifów, znajdowanych w okolicy, która w wielu kulturach symbolizuje życie i odrodzenie. Sama ściana korzysta z technologii znanej od XVI wieku zwanej fruit walls: ściany o wysokiej masie termicznej były energooszczędnym prekursorem obecnych szklarni. Tworzą odpowiedni mikroklimat, chronią przed wiatrem i zapewnią rozwój drzew i krzewów w trudnym klimacie.

W centrum spirali znajduje się serce instalacji: zbiornik, studnia która zbiera wodę deszczową z rynny wydrążonej na szczycie ściany oraz ze specjalnej siatki rozpiętej nad ogrodem. Centralny zbiornik zwieńczony jest panelem fotowoltaicznym, który zasila system oświetlania i nawadniania mgłowego oraz magazynuje w bateriach nie zużytą energię.