Wyjątkowy trójwymiarowy mural w Gorzowie Wielkopolskim

To pierwszy taki mural w mieście, wykonany w technice 3D. Został on zaprojektowany przez poznańskiego artystę Radosława Barka. Mural powstał dzięki współpracy Miasta i Elektrociepłowni z okazji siedemdziesięciolecia zakładu.

REKLAMA

– To kolejny mural w naszym mieście, który skupia uwagę nie tylko swoją treścią, ale i formą. Gorzowski oddział PGE Energia Ciepła, poprzez uczczenie swojego jubileuszu siedemdziesięciolecia działalności w ten właśnie sposób, wpisuje się w tradycję wspierania rozwoju miasta przez biznes. To ważny standard – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.



– Oprócz tego, że na co dzień gościmy pośrednio za pomocą naszego ciepła w domach gorzowian, to teraz jeszcze dodatkowo być może będą pamiętać o tym, że PGE Energia Ciepła jest w Gorzowie – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła S.A. – Tak się składa, że równo siedemdziesiąt lat temu, 6 grudnia uruchomiono pierwszy kocioł. Akurat w grudniu, dziś niemal w przededniu tej rocznicy zostaje oddany gorzowianom ten mural – dodał dyrektor Dobrak.



Autorem pracy jest Radosław Barek, ten sam, który stworzył poznański mural na „Śródce”.

– Przyjeżdżając do Gorzowa, urzekł mnie trochę krajobraz, wzgórza i bardzo malowniczy układ zabudowy na tych wzgórzach, ale przede wszystkim to konkretne miejsce, gdzie ślepa ściana, a jednocześnie kamienica, która ma zachowaną frontową dekorację z bardzo ciekawym detalem art deco. Postanowiłem ten detal kontynuować, a jednocześnie stworzyć bramę, widok na panoramę zabytków Gorzowa – powiedział Radosław Barek. – Mural miał być adresowany do mieszkańców, stąd pojawiają się w oknach, pojawiają się na schodach – dodał autor pracy.



Mural przedstawia przestrzenną wizję miejskiej zabudowy, otwartej w środku wielkim portalem z efektem 3D na przyrodę i zieleń oraz pokryte chmurami niebo. Jego centralna kompozycja podkreśla istotność przedstawionych walorów przyrodniczych miasta, co wpisuje się silnie w hierarchię wartości reprezentowanych przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.