Wyjątkowy znaczek Poczty Polskiej

200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida została upamiętniona przez Pocztę Polską w wyjątkowej emisji filatelistycznej. Biografia i współczesna pozycja Cypriana Kamila Norwida były nie lada wyzwaniem dla Jarosława Ochendzana, autora projektu znaczka. Przedstawił on kolorowy wizerunek wybitnego poety wykonany w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego.

W dolnej części znaczka autor umieścił nazwę emisji „200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, a w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: Polska. Na kopercie FDC znalazł się fragment rękopisu pisarza, a na datowniku jego odręczny podpis.

– Celebrowana w tym roku rocznica urodzin tego wyjątkowego poety stała się przyczynkiem do przypomnienia współczesnym jego życia i dorobku. Naszą najnowszą emisją chcieliśmy przybliżyć epokę i klimat, które ukształtowały jego geniusz. Pokazany na znaczku drzeworyt z wizerunkiem Norwida uwidacznia pewną tajemniczość, jaka go otaczała. I choć o Norwidzie napisano już wiele – a dla pełnego zrozumienia jego fenomenu niezbędne jest obcowanie z jego sztuką – wierzę, że nasza emisja będzie impulsem do odkrywania go wciąż na nowo – stwierdził wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.