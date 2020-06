Wystartowała 8. edycja Budżetu Obywatelskiego w Łodzi

Od 22 czerwca, można składać wnioski w tegorocznym Budżecie Obywatelskim, informuje portal uml.lodz.pl.

Nowa edycja to nowe zasady Budżetu, zaproponowane przez łodzian.

- Wracamy do podziału budżetu na pulę ponadosiedlową i osiedlową. Do wykorzystania w puli ponadosiedlowej są 4 mln 600 tys. zł. – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

Pula osiedlowa – to 19,6 mln zł. Nowością jest przesunięcie projektów, które do tej pory klasyfikowane były jako osiedlowe – do puli ponadosiedlowej. Będą to projekty dotyczące instytucji miejskich, takich jak szkoły, czy biblioteki, a także trzy parki, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Łodzi – Park na Zdrowiu, Arturówek oraz Las Łagiewnicki.

Zmieni się także termin głosowania – co roku był to przełom września i października. Tym razem głosowanie rozpocznie się 6 listopada a zakończy 30 listopada. Ogłoszenie wyników – do końca grudnia 2020 roku.