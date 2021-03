Wystartowała budowa drewnianego osiedla w Choroszczy

W Choroszczy powstaje 10 budynków jednorodzinnych, wolnostojących, dwulokalowych oraz jeden budynek usługowy. Całość inwestycji zostanie zrealizowana w oparciu o nowoczesną technologię prefabrykowanego szkieletu drewnianego, co gwarantuje m.in. ograniczenie śladu węglowego oraz zapewnia szybkość budowy. Aktualnie na ul. Rybackiej trwają prace przygotowawcze pod płyty fundamentowe.‬‬

REKLAMA

Przedstawiciele Polskich Domów Drewnianych oraz generalnego wykonawcy Unihouse SA 3 marca br. symbolicznie wbili szpadel na inwestycji w Choroszczy przy ul. Rybackiej. Aktualnie na terenie budowy trwają prace przygotowawcze pod płyty fundamentowe. Następnie w fabryce, generalny wykonawca zajmie się budową domów w technologii szkieletu drewnianego. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji czas budowy skróci się o połowę. Zakończenie budowy planowane jest w czwartym kwartale 2021 r.

– Zgodnie z naszą filozofią, budujemy domy, które będą zarówno przyjazne dla środowiska, jak i zdrowe dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu drewna, jedynego w pełni odnawialnego budulca oraz wykorzystaniu prefabrykacji, budynki będą ekologiczne i energooszczędne. Symboliczne wbicie łopaty na inwestycji to zawsze ważny moment. Od tej chwili oficjalnie odmierzamy czas do przekazania kluczy mieszkańcom – mówi Andrzej Schleser, Członek Zarządu ds. Handlowych Polskich Domów Drewnianych S.A.

Krótszy czas budowy

Budynki jednorodzinne w Choroszczy powstają w oparciu o szkielet drewniany w formie prefabrykowanych paneli. Głównym materiałem będzie konstrukcyjne drewno iglaste.

– Konstrukcja domów powstaje w naszej fabryce w Bielsku Podlaskim. Na placu budowy prowadzony będzie już tylko ostateczny montaż i wykończenie budynków. Dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego, w porównaniu do technologii tradycyjnej, czas pracy na budowie skróci się nawet o połowę. Co ważne, wykorzystanie w szkielecie surowca odnawialnego, czyli drewna przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, zapewni przyjazny mikroklimat, dobrą akustykę i energooszczędność budynków. Tego typu budownictwo świetnie sprawdza się w krajach skandynawskich. Mamy nadzieję, że przekonamy też naszych rodaków, że nowoczesne, prefabrykowane budownictwo drewniane jest trwałe, precyzyjne, bezpieczne i przyjazne środowisku – mówi Roman Jakubowski, Dyrektor Handlowy Unihouse S.A.

Ekologiczne rozwiązania

Domy w Choroszczy powstaną w standardzie energetycznym obowiązującym od stycznia 2021 r. Nowe parametry gwarantują, że budynki będą m.in. dobrze izolowane termicznie, z niwelacją mostków termicznych oraz zoptymalizowane pod kątem energochłonności. Konstrukcja drewniana z obu stron będzie obłożona materiałami niepalnymi, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom. Zastosowana w elewacjach wełna mineralna lepiej przepuszcza parę wodną niż styropian, który jest zazwyczaj stosowany na polskim rynku.‬‬‬‬

Dodatkowo, w budynkach zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wpływa ona na obniżenie kosztów ogrzewania i ma pozytywny wpływ na zdrowie poprzez regulację poziomu wilgotności powietrza. Redukuje również kurz i pył dostający się do domu. Natomiast konstrukcja dachu została zaprojektowana tak, aby przenieść ciężar paneli fotowoltaicznych 5 kW. ‬‬‬‬‬‬‬

Zadbano też o teren osiedla, gdzie znajdą się zbiorniki na wodę opadową oraz nasadzenia rodzimego pochodzenia – drzewa i krzewy