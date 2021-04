Wystartowała II edycja konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą pochwalić się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwojowi społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców).

B. małe gminy miejskich (liczących poniżej 50 tys. mieszkańców).

C. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będzie realizacja filmów promujących dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać do 31 maja 2021 r. na adres sekretariatu Konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Rzeszowie

ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów

z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.