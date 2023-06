Wystawa fantastycznych prac Jerzego Dudy-Gracza w Centrum Praskim Koneser

W Muzeum Sztuki Fantastycznej w Centrum Praskim Koneser do 8 października będzie można oglądać wystawę prac Jerzego Dudy-Gracza.

Jerzy Duda-Gracz to artysta nieoczywisty, którego dzieła balansują na granicy surrealizmu i symbolizmu. W szczególny, groteskowy i gorzki sposób portretował Polskę oraz zarówno realia socjalistycznego państwa, jak i kraju już po transformacji ustrojowej. Dzieła prezentowane podczas wystawy „Jerzy Duda-Gracz. Remanenty” w Muzeum Sztuki Fantastycznej są – pomimo upływu już niemal 20 lat od śmierci artysty – ciągle aktualne i przejmujące.

Wystawa „Remanenty” to ostatni projekt Jerzego Dudy-Gracza, którego nie zdążył zrealizować, a który podsumowuje całokształt jego twórczości i zawiera obrazy z każdego cyklu malarskiego. To niezwykła opowieść o śmierci, przemijaniu, pełna tęsknoty za światem, który odchodzi. Namalowana z wielką czułością i miłością do Polski, polskiego pejzażu, polskiej historii i tradycji, ale jednocześnie przepojona groteską, czarnym humorem, kompromitująca nasze wyobrażenia o sobie samych – mówi Magdalena Jaworska, dyrektor Muzeum Sztuki Fantastycznej