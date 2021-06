Wystawa Miralles. Perpetuum Mobile w hołdzie katalońskiemu architektowi

W centrum wystawienniczym Disseny Hub w Barcelonie otwarta została wystawa pod nazwą MIRALLES. Perpetuum Mobile dla upamiętnienia prac katalońskiego architekta Enrica Mirallesa z okazji 20. rocznicy jego śmierci. Prezentowane na wystawie modele mebli i przedmiotów zostały opracowane głównie z myślą o domu architekta.

W swoim założeniu wystawa MIRALLES. Perpetuum Mobile zmierza do pokazania mniej znanej strony katalońskiego architekta Enrica Mirallesa, tym razem jako projektanta mebli. Choć studio architektoniczne, które założył i prowadził wraz ze swoją żoną Benedettą Tagliabue skupiało się przede wszystkim na architekturze wnętrz, wystawa w centrum Disseny Hub to pierwsza okazja, aby zobaczyć zebrane w jednym miejscu projekty mebli autorstwa architekta. Miralles bardzo dbał o każdy szczegół wystroju wnętrz wielu swoich projektów prywatnych i publicznych, ale nigdy nie projektował mebli z myślą o wdrożeniach komercyjnych.

Proces twórczy Mirallesa często polegał na tym, aby ożywiać tworzone przez niego projekty. Zamierzenie to wyraźnie widoczne jest też w fotograficznych kolażach, które można było oglądać na wystawie MIRALLES. Photos & Collages, stanowiącej jedną z części składowych serii wydarzeń zorganizowanych w hołdzie artyście. Przyglądając się eksponatom pokazanym w Disseny Hub można będzie zobaczyć, w jaki sposób architekt ożywiał swoje projekty i jak nadawał projektowanym przez siebie meblom swoistego ruchu.

Ostatnim domem architekta w Barcelonie był stary magazyn, w którym wyburzono ściany, pozostawiając otwartą przestrzeń. Było to idealne miejsce dla Mirallesa, który wyobrażał sobie dom jako przestrzeń w ruchu, w której meble nie miały ustalonego miejsca ani kształtu, a elementy wystroju można było przesuwać lub modyfikować w zależności od potrzeb w dowolnej chwili. Aby urzeczywistnić tę współczesną wizję przestrzeni wewnętrznej, twórca samodzielnie zaprojektował meble do swojego domu, dzieląc się szkicami z wykonawcami i stolarzami, z którymi prowadził długie debaty i eksperymenty na swoich projektach.

Przygotowania do wystawy MIRALLES. Perpetuum Mobile rozpoczęły się od intensywnych poszukiwań dokumentacji projektowej w prywatnych zbiorach architekta oraz rozmów ze Stowarzyszeniem Handlowym Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) na temat odtworzenia dziewięciu koncepcji. Oryginalne projekty mebli pozostały niezmienione, wprowadzono jedynie kilka zmian technicznych (takich jak nowe zawiasy i połączenia niektórych elementów), a użyte materiały zostały dostosowane do aktualnych możliwości. Choć pierwotne meble zostały wykonane z innych odmian drewna, podczas ich odtwarzania użyto czterech gatunków amerykańskiego drewna liściastego: czerwonego dębu, klonu, wiśni i tulipanowca. Gatunki te wybrane zostały ze względu na ich estetykę, właściwości użytkowe i środowiskowe.

Podczas poszukiwań projektów wśród dokumentacji architekta odnaleziono zeszyt ze szczegółowym rysunkiem nieznanego dotąd stołu, któremu nadano nazwę „Mistery” („Tajemnica”). Został on wyprodukowany po raz pierwszy w warsztacie La Navarra dzięki rozszyfrowaniu wskazówek, które Miralles lata temu pozostawił w swoich notatkach.

Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 20 eksponatów, w tym stoły „Inestable”, „Dolmen”, Troncs” i „Tropical”, półka „Lelukaappi” inspirowana pracą architekta Alvara Aalto, kilka krzeseł, które wykorzystano na potrzeby zaprojektowania wyposażenia Parlamentu Szkockiego, a także siedziby Círculo de Lectores w Madrycie, jak również niepublikowane wcześniej szkice lamp, które Enric zaczął projektować, choć nigdy nie skończył. W swej formie wystawa symbolicznie nawiązuje do prywatnego domu Miralles i Tagliabue: meble rozmieszczone są w przestrzeni, imitując ich pierwotną lokalizację, szkice i rysunki na ścianach odsłaniają szczegóły ich projektów, a zdjęcia z życia rodzinnego architekta pokazują je podczas użytkowania. Lampy zaprojektowane przez Mirallesa oświetlają meble i pełnią rolę elementów dekoracyjnych.