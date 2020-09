Wystawa #NoBeautyInPlastic w Domotece

Centrum wyposażenia wnętrz Domoteka zaprosiło do współpracy Daniela Petryczkiewicza – twórcę projektu fotograficznego #NoBeautyInPlastic. Kolejną odsłonę z nowymi pracami artysty można podziwiać w Domotece do 31 października 2020 roku.

Plastik to symbol dzisiejszego świata konsumpcji – jednorazowości i ciągłego wzrostu konsumpcji prowadzących nas na skraj katastrofy klimatycznej. A jak można jej uniknąć? Ogromną rolę odgrywają realne działania, a nie tylko deklaracje oraz edukacja.

Aktywności proekologiczne stanowią ważny obszar działalności centrum wyposażenia wnętrz Domoteka. Oprócz segregacji odpadów i przeszkolenia pracowników w tym zakresie wprowadzono m.in. energooszczędne oświetlenie LED, a także aeratory w łazienkach znacznie obniżające zużycie wody. Dobre praktyki to jednak pierwszy etap działań Domoteki. Równie istotny jest bowiem walor edukacyjny, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej klientów i szerzej – społeczeństwa. Doskonałym przykładem jest tutaj wystawa #NoBeautyInPlastic.

Wernisażowi wystawy, który odbył się 17 września 2020 roku, towarzyszyło spotkanie autorskie z Danielem Petryczkiewiczem poprowadzone przez Michała Bachowskiego, creative content managera serwisu Noizz.pl i redaktora działu design. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele mediów, blogerzy, aktywiści i osoby zainteresowane ekologią, miały okazję poznać kulisy powstawania projektu i idee, które za nim stoją, a także porozmawiać z twórcą prac. Prezentacji fotografii w przestrzeni Domoteki towarzyszył więc ważny aspekt edukacyjny.

#NoBeautyInPlastic, czyli projekt, który się rozwija

Wystawa w Domotece prezentuje 20 prac, z czego 12 premierowych – niepokazywanych wcześniej. Ewolucja wciąż żywego i trwającego projektu przebiega trójfazowo. W pierwszej części wzięli udział utalentowani artyści-sportowcy: tancerze, akrobaci, joginka, pływaczki synchroniczne, baletnica. W części drugiej – uczennice liceum, przedstawicielki młodego pokolenia, któremu nie jest obojętne to, w jakim świecie przyjdzie im spędzić dorosłe życie. – Część trzecia projektu powstała bez udziału ludzkich modeli – na zdjęciach jest to, co przetrwa epokę ludzi: nasze śmieci – symbolicznie sfotografowane w lesie, w którym je znalazłem i z którego je wyniosłem – mówi autor fotografii Daniel Petryczkiewicz.

Projekt miał swoją premierową wystawę w listopadzie 2019 roku w Hali Koszyki w Warszawie. Wernisaż zgromadził znaczną publiczność. O wystawie pisały najważniejsze media oraz pokazywali ją na swoich social mediach Mariusz Szczygieł czy HarelBlog. Obrazy można było także obejrzeć na kolejnych wystawach w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, a także na ulicach Warszawy dzięki wspólnej akcji z firmą ClearChannel Polska. Daniel Petryczkiewicz ma też na swoim koncie szereg wystąpień publicznych z projektem oraz wywiadów radiowych i telewizyjnych.

#NoBeautyInPlastic otrzymał nagrodę publiczności jako Kampania Społeczna 2019 w plebiscycie organizowanym przez portal ulicaekologiczna.pl. Jest także – jako projekt – sygnatariuszem listu otwartego organizacji Czas Na Restart.