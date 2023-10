Wystawa polskiej pracowni w prestiżowej berlińskiej Architektur Galerie

W dniach 3 listopada - 9 grudnia 2023 r. prestiżowa berlińska Architektur Galerie będzie gościć wystawę „Warstwy”, przygotowaną przez warszawskie biuro architektoniczne JEMS Architekci.

W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań gospodarczych, społeczno-politycznych oraz środowiskowych, architektura współczesna koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań technicznych i ideowych, dostosowując się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Jednakże, równocześnie, tradycyjne pojęcie architektury jako sztuki budowania trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych obiektów ulega erozji.

JEMS Architekci stawiają na trwałość, otwartość i wieloplanowość w swoich projektach. W celu osiągnięcia tych cech, biuro często pracuje z "warstwami", które odnoszą się do różnych aspektów projektowych, takich jak budowa formy, aspekty kulturowe, programowe, materiałowe, percepcyjne oraz klimatyczne. Na wystawie „Warstwy", JEMS Architekci prezentują sześć własnych projektów, ilustrując potencjał warstw w kontekście zrównoważonej i integralnej architektury w wielu wymiarach. Główne tematy wystawy to:

Warstwy jako fizyczny i idealny budulec, który tworzy zarówno powierzchnie i ściany, jak i atmosferę.

Warstwy jako rozszerzenie i wieloplanowe, otwarte granice między wnętrzem a zewnętrzem.

Warstwy jako podstawa sekwencjonowania różnych klimatycznych stref budowli.

Warstwy jako cecha złożonej, a jednocześnie integralnej, całościowej wizji architektury.

Warstwy dostępności, relacyjnego, ludzkiego wymiaru architektury.

Wystawa „Warstwy" będzie dostępna dla publiczności od 3 listopada do 9 grudnia 2023 roku w Architektur Galerie Berlin, znajdującej się przy Karl Marx Allee 96. To wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do poznania koncepcji architektonicznych JEMS Architekci i zrozumienia, jak "warstwy" mogą wpływać na nasze postrzeganie i doświadczanie przestrzeni.