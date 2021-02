Wystawa poświęcona dziełom sztuki jubilerskiej z XIX i XX wieku

Wyjątkowe pierścionki zaręczynowe oglądać można na wystawie w Desa Unicum, a już 23 lutego wylicytować na aukcji. Jednym z najciekawszych obiektów jest pierścionek z czternastoma diamentami z pierwszej połowy XX wieku. Uwagę zwraca również pierścionek z rozetą diamentową z końca XIX wieku, a także sygnety z oliwinem i cytrynem.

Od lat 50. XX wieku najczęściej wybieranymi kamieniami na zaręczyny są diamenty. Jednak według najnowszych doniesień analityków obserwujących rynek zaręczynowy rok 2021 przynosi znaczne zmiany w trendach mody biżuteryjnej. Bezsprzecznie królują pierścionki z dużym i drogim diamentem, lecz tym razem nie z pojedynczym kamieniem, lecz w otoczeniu drobnych diamentów tworzących wokół niego obwódkę. Kolejną wersją, tym razem dla osób preferujących drobne formy biżuteryjne, są pojedyncze diamenty w szlifie fantazyjnym na cienkiej, często z motywem floralnym, obrączce. Modne są również ciężkie sygnety i pierścionki z kolorowymi kamieniami.

Wyjątkową biżuterią jest również bransoleta tenisowa, wykonana na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. W dawnych czasach ten typ biżuterii był symbolem wiecznej miłości. Swą obecną nazwę zawdzięcza zdarzeniu na korcie tenisowym. W 1987 roku na międzynarodowych mistrzostwach w tenisie ziemnym, światowej sławy tenisistka Chris Evert podczas meczu przypadkowo zerwała swoją bransoletę z diamentami. Z tego powodu postanowiono przerwać rozgrywkę na czas zebrania elementów ozdoby. Od tego zdarzenia ten rodzaj biżuterii stał się niezwykle popularny.

Zobaczyć można również wyjątkowy, platynowy komplet w typie edwardiańskim ze szmaragdami i diamentami, wykonany ręcznie w 2 połowie XX wieku. Szmaragdy to najpiękniejsze i najciekawsze kamienie, bardzo poszukiwane i cenne. Ciekawy jest również naszyjnik z demantoidami. To bardzo rzadkie kamienie z grupy granatów, które charakteryzują się ognistym błyskiem podobnym do lśnienia diamentów. Odkryto je w połowie XIX stulecia w Rosji w górach Ural. Demantoidy występują również w innych częściach świata, np. w Europie czy Afryce, lecz te z Rosji należą do najbardziej wartościowych.

Wszystkie obiekty 23 lutego zostaną zlicytowane w największym polskim domu aukcyjnym przy ul. Pięknej 1A. Licytować można będzie online, przez aplikację oraz telefonicznie i przez zlecenie stałe. Aukcja transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

Wystawa „Biżuteria. Dzieła sztuki jubilerskiej XIX i XX wieku”: 9-23 lutego 2021, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, wstęp wolny

Aukcja „Biżuteria. Dzieła sztuki jubilerskiej XIX i XX wieku”: 23 lutego 2021, godz. 19.00, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa