Wystawa prac mistrza fotografii czarno-białej w Europejskim

Dzieła polskiego artysty fotografika, Szymona Brodziaka można przez cały wrzesień podziwiać w luksusowych wnętrzach autorskiego HE Concept Store w dawnym hotelu Europejskim, a obecnie budynku wielofunkcyjnym mieszczącym hotel Raffles Europejski Warsaw.

- Fascynacja kobiecym pięknem przekłada się na nieprawdopodobny magnetyzm bijący z każdej fotografii Szymona Brodziaka. Własny, niepowtarzalny styl i elektryzujący nastrój zdjęć jego autorstwa przysporzył mu ogromne rzesze fanów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy w HE Concept Store - mówi Agnieszka Polańska – Gronek, HE Concept Store Executive Manager.

Fotografie, oprócz tradycyjnej ekspozycji, zostały opracowane w technologii LED i zostaną zaprezentowane na pierwszym w Polsce ekranie The Wall Luxury od Samsunga. W ramach projektu - TECH-ART Concept, którego celem jest popularyzacja twórczości polskich artystów. Artysta fotografik, visualteller, Szymon Brodziak jest bohaterem edycji wrześniowej. „Jesteś tym, co widzisz” - mówi Szymon Brodziak, najmłodszy artysta i pierwszy Polak, którego prace zostały wystawione w Muzeum Fotografii - Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie. Ten niezwykle utytułowany artysta uwielbia fotografować kobiety. Inspirują go miejsca, w których realizuje swoje monochromatyczne wizje. Zdjęcia autorstwa Brodziaka przypominają kadry z filmów, które nigdy nie powstały.