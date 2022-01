Wystawa prac nominowanych do EU Mies Award 2022 w warszawskim Zodiaku

Do 13 lutego w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak obejrzeć można wystawę prezentującą polskie nominacje do nagrody im. Miesa van der Rohe.

Nagroda im. Miesa van der Rohe to najbardziej prestiżowa nagroda architektoniczna w Europie. Nominacja do EU Mies Award jest dla architekta tym samym, co nominacja do Złotej Palmy czy Oskara dla filmowca. W edycji 2022 o wygraną walczyć będą aż 25 projektów z Polski. Wszystkie można obejrzeć na wystawie w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak - który również znalazł się na liście nominowanych obiektów.

Wystawa będzie czynna do 13 lutego 2022 roku.

Poznaj wszystkich nominowanych z Polski!