Wystawa projektów japońskiej sławy architektury w Krakowie

Jeszcze przez nieco ponad dwa miesiące będzie można w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zobaczyć wyjątkową wystawę prezentującą wybór ostatnich, eksperymentalnych projektów najbardziej rozpoznawalnego japońskiego architekta – Kengo Kumy.

Zorganizowanie prezentacji przybliżającej twórczość niekwestionowanego mistrza współczesnej architektury było możliwe dzięki wsparciu mecenasa – firmy Geberit.

- Skupiam się na relacji pomiędzy strukturą i materiałem. Architektura XX wieku stała się nudna, bo doszło do rozdziału między tymi dwoma elementami. W XXI wieku powinniśmy rozpatrywać tworzywo budynku jako jego strukturę. Większość dotychczasowych tekstów na temat konstrukcji dotyczy systemu, który nie jest powiązany z materiałem. Powinny być one ściśle połączone, bezpośrednio oddziaływać na siebie. Kiedy zaczniemy projektować w taki sposób, relacja pomiędzy człowiekiem i architekturą prawdopodobnie radykalnie się zmieni. To cel moich ostatnich praktyk – deklaruje wybitny architekt, który w 1990 roku otrzymał tytuł magistra architektury na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie obecnie wykłada na wydziale architektury. Kengo Kuma wspomina, że prawdziwa nauka zaczęła się dla niego dopiero po studiach – przez kilka lat szlifował zdobytą wiedzę, realizując projekty małej architektury w prowincjonalnych japońskich miejscowościach czy nawet wioskach.

Po odbyciu stypendium naukowego na Columbia University w Nowym Jorku założył biuro Kengo Kuma and Associates w Tokio, gdzie obecnie zatrudnionych jest kilkuset architektów. Punktem przełomowym dla kariery wybitnego twórcy współczesnej architektury było zaprojektowanie w latach 2000 – 2002 Bamboo Wall House – jednej z dziesięciu budowli, które powstały w miejscowości zlokalizowanej niedaleko Wielkiego Muru Chińskiego. Poza wspomnianą realizacją, najbardziej znane prace architekta to m.in. Suntory Museum of Art w Tokio, Besançon Art Center we Francji czy Muzeum Dundee w Wielkiej Brytanii. Jednym z jego najsłynniejszych dzieł jest również Stadion Narodowy w Tokio, zbudowany na Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku.

Natura. Tradycja. Technologia

Filozofia projektowa Kengo Kumy zakłada przywracanie do życia tradycyjnych, japońskich nurtów w budownictwie i reinterpretowanie ich w taki sposób, aby były odpowiedzią na wyzwania współczesności łącząc obecne technologie z tradycyjnymi surowcami. Projekty mistrza wyróżnia zaskakujący dobór materiałów, który podkreśla relację między otoczeniem i budynkiem. Przy tym za każdą kolejną realizacją stoi przeświadczenie o fundamentalnym znaczeniu poszanowania naturalnego otoczenia, co pozwala na bardziej intymne, głębsze doświadczanie natury.

- Architektura jest dla mnie pośrednikiem między ludzkim ciałem i środowiskiem. Nie stoi w konfrontacji z naturą, lecz z nią harmonizuje. Nie wystarczy, że kolor i powierzchnia budynku pozostają w harmonii z otoczeniem. Jego istnienie powinno być traktowane jako kontynuacja, poszerzenie natury lub połączenie z nią. Poprzez architekturę, piękno przyrody może być spotęgowane i jeszcze bliższe człowiekowi. Zawsze mam to na uwadze. Tradycyjnie w Japonii nie było zawodu architekta. Jego obowiązki spoczywały na barkach architekta krajobrazu. Próbuję kontynuować tę tradycję i w jakiejś mierze uważam siebie za projektanta krajobrazu – wyznał wybitny twórca w jednym z wywiadów.

Eksperyment. Materiał. Architektura