Wystawa UpComing. Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do zobaczenia w Pałacu Czapskich

Od 10 grudnia w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu można oglądać wystawę UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022.

- Dla jednych UpComing, to zaledwie początek, czyli „to, co nadchodzi”, dla innych zaś jest to wydarzenie mocno osadzone w historii. (…) Niewątpliwie, jeśli by brać pod uwagę ponad dwustuletnią tradycję Sztuk Pięknych w Warszawie związaną z postaciami Marcello Bacciarellego i Zygmunta Vogla, to należałoby uznać, że UpComing pozostaje dość nowym projektem, a na osi czasu jest zaledwie mgnieniem. Niemniej, ta immanentna dla projektu młodość nie oznacza braku dojrzałości. Wprost przeciwnie – UpComing reprezentuje punkt widzenia młodego pokolenia, będąc rodzajem lustra, w którym odbijają się fragmenty rzeczywistości i motywy istotne dla każdego człowieka” – mówi prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie.