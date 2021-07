Wystawa w Gdańsku. Poznaj historię dominikanów w Polsce

W gdańskim ratuszu można już zwiedzać wystawę towarzyszącą obchodom 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski. O historii dominikanów opowiada około 200 eksponatów ze zbiorów kilkunastu muzeów, bibliotek, archiwów i klasztorów. Wystawa potrwa do 15 listopada.

Gdańsk, po Krakowie, Sandomierzu i Wrocławiu, jest jednym z pierwszych ośrodków dominikańskich w Polsce. Tutejszy klasztor został założony w 1227 roku i jest niewiele późniejszy od klasztorów w Bolonii, Paryżu, Pradze czy Oksfordzie.

– Historia powstania konwentu gdańskiego, 800 lat temu, brzmi niemal jak legenda. Tymczasem prawdziwi ludzie, w nierzadko bardzo trudnych czasach, inicjowali w Gdańsku, a później kontynuowali dzieło dominikańskie. I robią to do dziś. Ewangelizują. Promują filozofię i teologię. Uczą radzić sobie z wyzwaniami i zagrożeniami świata. Wreszcie zapraszają do myślenia i mądrego korzystania z wolności - mówiła podczas konferencji otwierającej wystawę „Dominikanie w Gdańsku. 800 lat zakonu dominikanów w Polsce” prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Dziękuję za Waszą obecność, ojcowie dominikanie, za wszystkich światłych i prawych duszpasterzy, za kulturę życia w różnorodności. Dziękuję za zainicjowanie Jarmarku św. Dominka. Dziękuję za to, że przez wieki tworzyliście i tworzycie tkankę łączną naszego miasta.

Historię i życie codzienne członków konwentu, od fundacji, poprzez burzliwe czasy reformacji, po kasatę w XIX wieku i powrót zakonników do miasta po II wojnie światowej przybliży około 200 eksponatów zebranych na wystawie czasowej w Ratuszu Głównego Miasta.

– Konwent gdański jest czwartym pod względem starszeństwa, ale od wieków był niezwykle prężnym ośrodkiem. Cieszę się z faktu, że to właśnie w Gdańsku, tą wystawą, inaugurujemy obchody 800-lecia naszej obecności w Polsce – mówił podczas otwarcia wystawy o. Paweł Kozacki (OP), prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.

Opowieść o konwencie gdańskim ukazana została na tle innych klasztorów dominikańskich w Prusach i na Pomorzu. Przybliża ją około 200 eksponatów: przywilejów, planów, rycin, archiwalnych i współczesnych fotografii, rzeźb, przedmiotów sakralnych i użytkowych ze zbiorów kilkunastu muzeów, bibliotek, archiwów i klasztorów w Polsce.

– Wiele z eksponatów to nieznane szerszej publiczności dzieła, które po raz pierwszy opuściły klasztorny skarbiec, np. XVII-wieczny obraz „Madonna Apokaliptyczna”, srebrny krzyż relikwiarzowy z 1731 roku fundacji dominikanina o. Kajetana Wieczyckiego, bulla papieska z nadaniem kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej. Równie cenne są historie powojenne i współczesne o życiu wspólnoty, które na sale muzealne trafiły wprost z kronik dominikanów. Uwagę zwiedzających na pewno przykują przepiękne, dawne witraże dawnego Gdańska, rzeźby oraz obrazy – mówi dr Anna Frąckowska z Muzeum Gdańska, jedna z kuratorek wystawy.

Na otwarciu wystawy po raz pierwszy publicznie zaprezentowano również jeden z najcenniejszych skarbów dominikanów. Niepozorny różaniec z bursztynu ma ponad 500 lat. Odkryto go podczas badań wykopaliskowych w kościele św. Mikołaja w grobie anonimowego dominikanina.