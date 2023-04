Wystawa w Szczecinie promuje sztukę w parkach przemysłowych

Przed parkiem przemysłowym Park Szczecin I w Szczecinie stanęła wystawa plenerowa obrazująca powojenną historię przemysłową Załomu.

18 kwietnia miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy mieszczącej się przed wjazdem do Parku Szczecin I w Szczecinie.

Wystawę zorganizowano w ramach Accolade Industrial Art, który promuje obecność sztuki w parkach przemysłowych.

Accolade, inwestor z sektora nieruchomości przemysłowych, posiadający parki magazynowe m.in. w regionie zachodniopomorskim, przygotował wystawę plenerową poświęconą historii przemysłowej Załomu. Obecnie w tym miejscu znajduje się największy park przemysłowy Accolade w Polsce – Szczecin I.

Wystawa uzyskała Mecenat Miasta Szczecin i jest otwarta zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników parku należącego do Accolade. Wystawę zorganizowano w ramach Accolade Industrial Art, który promuje obecność sztuki w parkach przemysłowych.

Wystawa została przygotowana we współpracy z lokalną społecznością i obrazuje powojenną historię przemysłową Załomu. W ramach projektu zrealizowanego przez Accolade powstał również film, prezentujący sylwetki byłych pracowników Fabryki Kabli Załom. Dla uczniów pobliskiej szkoły zorganizowano konkurs związany z historią osiedla Załom-Kasztanowe. Wystawa mieści się przed wjazdem do Parku Szczecin I przy ul. Kablowej 1. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 18 kwietnia 2023 r.

To ważny moment dla mieszkańców i pracowników byłych zakładów zlokalizowanych w tej części miasta. Wystawa jest swoistym pomostem pomiędzy tym co było a tym co jest dzisiaj. Pokazuje ciekawą historię poszczególnych osób i miejsc. Buduje tożsamość tej społeczności, docenia jej znaczenie i wzmacnia poczucie wspólnoty. Accolade wpisuje się w grono podmiotów, które nie tylko dbają o swój interes, ale także stają się odpowiedzialne społecznie i chcą budować więzi z mieszkańcami - powiedział Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.

Zrównoważony rozwój, sztuka i lokalne społeczności

Park Szczecin Załom jest inwestycją typu brownfield, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 r. Park posiada certyfikat BREEAM, który potwierdza, że został on zrealizowany i będzie użytkowany z dbałością o środowisko naturalne. Accolade, który jest właścicielem obiektu, dba nie tylko o ochronę ekosystemu, inwestując zgodnie z zasadami ESG, sadząc drzewa, krzewy, łąki kwiatowe, czy zakładając pasieki w otoczeniu parku, ale troszczy się również o zatrudnionych tu pracowników. Dla ich komfortu zapewniono elektryczne stacje ładowania pojazdów, wiaty rowerowe oraz zewnętrzne strefy relaksu. Istotną kwestią dla inwestora pozostają także dobre relacje sąsiedzkie.

Pod względem powierzchni magazynowej Accolade jest największym inwestorem w Szczecinie. Park Szczecin I w Załomie to nie tylko nowoczesne centrum logistyczne, ale także przykład wyjątkowego projektu inwestycyjnego na terenie poprzemysłowym. W takich inwestycjach widzimy duży potencjał nie tylko ze względu na ich lokalizację, czy historię, ale również ze względu na wykwalifikowaną kadrę. To czynnik, który podczas podejmowania decyzji biznesowych ma istotny wpływ. - powiedział Jarek Wnuk, Dyrektor Zarządzający Accolade w Polsce.

Na terenie obecnego parku Accolade znajdowała się początkowo fabryka Pommersche Motorenwerke, produkująca silniki lotnicze m.in. do samolotów Junkers. Po wojnie ocalałe hale zostały przeznaczone na spichrz zbożowy, a następnie utworzono tu Fabrykę Kabli w Załomie. Był to wówczas nie tylko największy zakład branży kablowej w Polsce, ale również centrum integrujące lokalną społeczność. Mieszkańców przyciągał klub osiedlowy, jak również obiekty sportowo-rekreacyjne i sala audiowizualna. Co istotne w fabryce funkcjonowała szkoła zawodowa, w której kształciła się przyszła kadra.

Troska o rozwój, edukację i zdrowie pracowników dawnej fabryki kabli oraz integracja całej lokalnej społeczności są bardzo bliskie filozofii Accolade. To między innymi z tego powodu zainicjowaliśmy program Accolade Industrial Art, którego misją jest wprowadzanie sztuki do przestrzeni przemysłowych. Pierwszym projektem pod tym patronatem był mural na ścianie parku przemysłowego w Białymstoku, potem pojawiły się kolejne w Zielonej Górze, Mińsku Mazowieckim i Gorzowie Wielkopolskim. Liczymy, że zorganizowana w Szczecinie wystawa i towarzyszące jej aktywności dostarczą tutejszej społeczności wielu pozytywnych emocji i powodów do dumy. - powiedziała Małgorzata Więcko, Dyrektor Asset Managment Accolade w Polsce i inicjatorka programu Accolade Industrial Art.

Uroczystość otwarcia wystawy poświęconej historii Fabryki Kabli Załom odbyła się 18 kwietnia 2023 r., a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. najemcy Parku Szczecin I, reprezentanci lokalnej władzy, przedstawiciele miejscowej społeczności, dawni pracownicy fabryki oraz uczniowie pobliskiej szkoły. Oficjalnym wydarzeniom towarzyszyło również rozstrzygnięcie konkursu historycznego i wręczenie nagród wyróżnionym uczniom.