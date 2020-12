Wystawa z okazji 30-lecia IKEA w Warszawie

IKEA wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy chcą podzielić się historią ostatnich trzech dekad i pokazać dynamiczne zmiany miasta i życia jego mieszkańców w tym czasie. W rezultacie współpracy powstała wystawa „Witaj w lepszym domu! Witaj w Warszawie!” zlokalizowana w przestrzeni Akademii Sztuk Podziemnych przy stacji metra Wilanowska.

Początki IKEA w Polsce sięgają 1961 roku, kiedy marka złożyła zamówienie na pierwszy mebel wyprodukowany w polskiej fabryce. Z kolei pierwszy sklep IKEA został otwarty na warszawskim Ursynowie we wrześniu 1990 roku. Od tego momentu minęło 30 lat, które na zawsze pozostaną w sercach wielu mieszkańców stolicy. IKEA wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy chcą podzielić się historią ostatnich trzech dekad i pokazać dynamiczne zmiany miasta i życia jego mieszkańców w tym czasie. W rezultacie współpracy powstała wystawa „Witaj w lepszym domu! Witaj w Warszawie!” zlokalizowana w przestrzeni Akademii Sztuk Podziemnych przy stacji metra Wilanowska. W podróż w czasie będzie można wyruszyć już od 8 grudnia br.

1990 to okres dynamicznych zmian w Warszawie – trwa budowa pierwszej linii metra ze stacją "Kabaty", a mieszkańcy mają coraz większy wpływ na swoje otoczenie i jego funkcjonalności. Miasto staje się nowoczesne, wygodne i estetyczne. To również czas, gdy w Warszawie został otwarty pierwszy sklep IKEA. Na powierzchni około 1000 m2 klienci mogli korzystać z ekspozycji kliku gotowych wnętrz, co było nowością dla odwiedzających w ówczesnych czasach. Obecnie IKEA na stałe wrosła w tkankę miejską stolicy i zagościła w domach jej mieszkańców. Dzisiejsza wystawa zorganizowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz IKEA pokazuje, jak przez 30 lat zmieniało się miasto, nasze domy i życie. Wystawa dla odwiedzających otwarta będzie od 8 grudnia 2020r. do 10 stycznia 2021r. Plansze zawisną w przestrzeni Akademii Sztuk Podziemnych, po wschodniej stronie antresoli stacji metra Wilanowska w Warszawie.

Cieszymy się, że przy udziale IKEA mogła powstać wystawa, która pozwala nam spojrzeć na Warszawę z perspektywy ostatnich 30 lat. Tym bardziej, że rok 1990 był początkiem wielkich przemian w kraju – to wtedy odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności. Choć są w stolicy miejsca niezmienne od lat, będące jej wizytówką, wystarczy spojrzeć na zaledwie kilka fotografii z wystawy, by zobaczyć, jak wiele się zmieniło. Mamy ambitne plany dalszego rozwoju miasta – naszego wspólnego domu. Ważna jest pamięć zarówno o historii, jak i o wygodzie mieszkańców oraz ich lepszym samopoczuciu dzięki temu, że wspólnie zadbamy o lepszy klimat, naszą planetę i miasto – mówi Aldona Machnowska-Góra, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Ostatnie trzydziestolecie to okres niezwykle intensywnych zmian. Zmieniają się nasze domy, miasta. Świat nie stoi w miejscu, jest w ciągłym ruchu. IKEA wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy sięgnęła do zasobów archiwów, abyśmy wspólnie mogli wybrać się w wyjątkową podróż. Wystawa "Witaj w lepszym domu! Witaj w Warszawie!" pomoże nam przenieść się w czasie do lat 90, ale też spojrzeć w lepszą przyszłość. Na 28 planszach zobaczymy, jak przez ostatnie trzydzieści lat, zmieniły się nie tylko nasze cztery kąty i życie mieszkańców stolicy, ale także nasz większy dom

– miasto Warszawa – dodaje Karol Barcal, Dyrektor Regionu Warszawa IKEA Retail w Polsce.