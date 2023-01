Wziął "urlop" od architektury i... gotował ramen. Teraz inspiruje się sztuką gastronomiczną. Architekt Andy Yu prelegentem 4DD

Do grona prelegentów 4 Design Days dołączył Andy Yu, Projects Director, Sou Fujimoto Architects. Architekt weźmie udział w sesji inauguracyjnej pt. #4HUMANITY Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku?

Andy Yu ukończył Uniwersytet w Melbourne w 2009 roku i pracował na arenie międzynarodowej w Azji i Europie. Dzięki swojemu mieszanemu pochodzeniu kulturowemu oraz pozostawaniu w ciągłym ruchu, Andy przekuł swoją pozycję "outsidera" w cechę, która pozwoliła mu poprawić własne spojrzenie na architekturę. Co ciekawe, w pewnym momencie Andy wziął "urlop" od architektury i... gotował ramen jako szef kuchni w Amsterdamie.

Do zespołu Sou Fujimoto Atelier Paris dołączył w 2016 roku, gdzie pracuje jako dyrektor ds. projektów i koncentruje się na pomocy we wprowadzaniu unikalnej architektury spod kreski Sou do europejskiego kontekstu poprzez rozwój biznesu i konkursy architektoniczne.

Od 2010 jego pasją jest nauczanie - w różnych pracowniach i warsztatach na terenie Australii, Litwy, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, a także Polski. Nauczanie jest dla niego zarówno procesem badawczym, jak i forum do dyskusji, gdzie swobodnie czerpie inspiracje ze sztuki gastronomicznej, jako sposobu na zrozumienie kultury i architektury.

Andy Yu weźmie udział 4 Design Days pt. #4HUMANITY Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? 26 stycznia o godz. 10.00-12.00. Andy Yu będzie również gościem cyklu Mistrzowie Architektury organizowanym przez SARP Katowice.