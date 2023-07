YIT Polska zgarnia 5 nagród w międzynarodowym konkursie za inwestycje w Polsce

Gdańska inwestycja Żurawie spod kreski Rainera Mahlamäki i pracowni Latergrupa oraz warszawska Aroma Park autorstwa KAPS Architekci zdobyły w sumie pięć nagród European Property Awards. Obie inwestycje realizuje YIT Polska.

Deweloper YIT otrzymał pięć nagród w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu European Property Awards. Firma stała się pierwszym deweloperem mieszkaniowym w Polsce, który może pochwalić się taką liczbą wyróżnień zdobytych jedocześnie w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Jury konkursu nagrodziło dwa realizowane przez YIT projekty – gdańską inwestycję Żurawie oraz powstające w Warszawie osiedle Aroma Park. Żurawie zdobyły statuetki w kategoriach Residential Property, Mixed Use i Development Marketing, natomiast Aroma Park wyróżniono w ramach Residential Renovation, jak również Residential Property.

Czujemy się wyjątkowo docenieni pięcioma nagrodami zdobytymi w renomowanym konkursie European Property Awards. To dla nas duża motywacja do realizacji zarówno obecnych, jak i kolejnych projektów w Polsce. Cieszymy się tym bardziej, że jury doceniło nasze unikatowe inwestycje, które nie tylko oferują wyjątkowe przestrzenie do życia, lecz również, a może przede wszystkim, nawiązują do historii oraz lokalnych tradycji. Poszanowanie przeszłości, a także dziedzictwa kulturowego miejsca, przejawiające się m.in. w przemyślanych i oryginalnych elementach architektonicznych, jest kluczową ideą, którą kierujemy się przy realizacji obydwu inwestycji – mówi Anna Chodor, dyrektorka przygotowania inwestycji w YIT Polska.