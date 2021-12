Z drewna wydobywają to, co najlepsze. Poznajcie manufakturę Miloni

Marka Miloni swoje produkty opiera o najwyższej klasy kunszt rzemiosła stolarskiego i nowoczesne wzornictwo. To zaskarbiło im popularność wśród architektów. Prezentujemy jedną z najciekawszych polskich manufaktur ostatnich lat.

Zlokalizowaną w samym sercu Kaszub polską manufakturę, prowadzoną przez Mateusza Nowotnika wraz z żoną Magdą, poznaliśmy dzięki wytwarzanym ręcznie stołom, krzesłom, biurkom i komodom.

Manufaktura wykorzystuje w swojej działalności tradycyjne techniki rzemieślnicze i nowoczesne technologie. Nawiązuje również współprace ze znanymi designerami, jak Tomek Rygalik.

Rodzinne tradycje

„Życie toczy się przy stole, postaw na jego jakość” – to myśl, która przez kilka lat działalności Miloni na polskim rynku, zdążyła stać się jej mottem. Początki firmy wyrosły z miłości do pracy z drewnem i czasu poświęconego na naukę stolarstwa. Obróbka drewna to w końcu prawdziwa sztuka.

Kiedy w 1989 r. ojciec Mateusza, Mirosław, postanowił przenieść się wraz z rodziną na Kaszuby i otworzyć własną stolarnię, pragnął dowieść, że warto podążać za głosem serca i spełniać swoje marzenia, a drewno było zawsze w centrum zainteresowań i utrzymania rodziny. Mateusz, wychowując się w środku lasu i podglądając pracę w stolarni ojca, postanowił podtrzymać rodzinną tradycję i założył firmę produkującą stoły z drewna. Dziś, wraz z żoną Magdą, budują markę Miloni, opierając ją o najwyższej klasy kunszt rzemiosła stolarskiego i nowoczesne wzornictwo.

– Meble Miloni tworzone są z myślą o jak najlepszej jakości, trwałości i dbałości o środowisko. Wierzymy, że wysoka jakość to komfort dla klienta i szacunek do natury. Pragniemy, by nasze stoły służyły przez wiele lat, a nawet pokoleń” – mówi Mateusz Nowotnik.

– To właśnie umiejętność dopasowywania się do potrzeb rynku oraz zmieniających się wymagań klientów, ale również pasja i wiedza tworzących Miloni ludzi, pozwoliła nam na szybki rozwój, poparty zaufaniem zarówno branży profesjonalistów, jak i odbiorców indywidualnych. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że sukces Miloni jest konsekwencją wielu drobnych i tych większych kroków w kierunku patrzenia na to co robimy oczami klienta. Staramy się działać tak, by nasi klienci po wstawieniu mebla MILONI do swoich domów, mogli powiedzieć „właśnie o takim marzyliśmy”. Nasz design i funkcjonalność oddajemy w ręce najlepszych w kraju. Nawiązaliśmy współpracę z Tomkiem Rygalikiem, który zaprojektował dla nas kolekcję Tuo,, a obecnie pracujemy and nowościami na wiosnę 2022r. – dodaje.

Dialog z nowoczesnością

Realizacja planów biznesowych Miloni niezmiennie oparta jest o podstawowe założenia firmy i wartości, które przyświecają jej od początku istnienia: profesjonalizm, jakość, otwartość, odpowiedzialność, ale przede wszystkim niezmienna ekscytacja podczas pracy z wyjątkowym surowcem. Produkcja tego rodzaju stołów przypomina prawdziwy zawód artysty, z wykorzystaniem różnorodnych technik stolarskich.