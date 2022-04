Za tydzień Łodzianie mogą zgłaszać projekty do BO

Za tydzień w łodzi startuje Budżet Obywatelski na 2022 rok, informuje Łódź.pl. Do rozdysponowania jest 26 mln zł.

Już za tydzień rusza Budżet Obywatelski Łódź 2022. W ubiegłym roku wpłynęło aż 1097 wniosków. Wśród pomysłów mieszkańców był most dla wiewiórek, zielony tunel z drzew oraz krzewów, place zabaw czy słynny i chętnie oglądany jednorożec. Jak zatem widać projekty mogą być różnorodne - to co musi je charakteryzować to realizacja na terenach miejskich oraz ogólnodostępność.

Budżet podzielony jest na dwie części – na projekty ogólnomiejskie oraz na projekty osiedlowe. Wartość tych pierwszych, czyli projektów ponadosiedlowych, nie może przekraczać kwoty 2 mln zł. Jeśli chodzi o osiedla, każde z nich ma w ŁBO przydzieloną własną pulę środków, która ogranicza koszt realizowanych projektów.

Wnioski będzie można składać już od 20 kwietnia. Termin naboru wniosków w formie papierowej upływa 9 maja, wnioski w formie elektronicznej będą przyjmowane do 23 maja.

Każdy mieszkaniec Łodzi może złożyć dowolną liczbę wniosków do realizacji z budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów osiedlowych wystarczy jeden podpis mieszkańca, który popiera pomysł, a w przypadku projektów ponadosiedlowych trzeba zebrać 20 podpisów.