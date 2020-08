Zabytki Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie lśnią jak nowe

Eksponaty Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przeszły gruntowne czyszczenie. Nowy blask zyskały między innymi: maszynownia dźwigu osobowego windy Groniowski, wyłącznik mocy pełnoolejowy, prasa balansowa, prasa do resorów, wytwornice acetylenowe oraz kilkanaście obiektów z działu technik gospodarstwa domowego.

REKLAMA

Firma Kärcher prowadzi wiele akcji czyszczenia ważnych dla kultury i dziedzictwa obiektów na całym świecie. Na liście wyczyszczonych miejsc znajdują się takie ikony jak London Eye w Londynie, twarze prezydentów USA w Mount Rushmore czy kolumnada na Placu Świętego Piotra w Rzymie. W Polsce firma przywróciła blask między innymi Wieży Ratuszowej na krakowskim Rynku. Niedawno zadbała również o zabytki Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

W sierpniu 2020 eksperci firmy Kärcher oczyścili kilkadziesiąt zabytków będących w zbiorach Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Nowy blask zyskały między innymi: maszynownia dźwigu osobowego windy Groniowski, wyłącznik mocy pełnoolejowy, prasa balansowa, prasa do resorów, wytwornice acetylenowe oraz kilkanaście obiektów z działu technik gospodarstwa domowego. Zabrudzenia z jakimi przyszło się zmierzyć ekspertom to przede wszystkim zanieczyszczenia olejowe, smary i nagromadzony brud. Do prac czyszczących wykorzystano technologię mycia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody.

– Firma Kärcher poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec społeczności lokalnej, w której działa i której jest częścią. Dlatego chętnie podjęliśmy się zadania jakim było przywrócenie blasku cennym eksponatom ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu mogliśmy zagwarantować pełne bezpieczeństwo czyszczonych obiektów oraz doskonały efekt finalny. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc – skomentowała Jolanta Zachara, dyrektor marketingu Kärcher.