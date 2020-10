Lata 90. to czas narodzin pierwszych przedsiębiorstw handlowych, ulokowanych najczęściej na łóżkach polowych czy w kolorowych budkach, ale z tamtą epoką kojarzymy także nowe biurowce o charakterystycznych, biało-niebieskich elewacjach.

REKLAMA

Pierwsza dekada polskiego kapitalizmu przyniosła jednak więcej zmian w architekturze i urbanistyce: pojawiły się obiekty o nieznanych wcześniej funkcjach, ewolucję przeszło projektowanie miejskich przestrzeni. Jakie realizacje lat 90. godne są uwagi? Które z nich warto znać? Czego nas nauczyły tamte lata, jak wywarły wpływ na współczesność?

Zabytki polskiej transformacji, czyli jak kapitalizm zmienił architekturę – wykład on-line Anny Cymer - jest częścią cyklu „Architektury droga do współczesności: od postmodernizmu do szklanych ikon”. To mini-kurs skierowany nie tylko do studentów, ale wszystkich zainteresowanych najnowszym obliczem architektury w naszym kraju. Historia polskiej produkcji budowlanej w ostatnich dekadach to temat traktowany zwykle raczej wybiórczo – łatwiej natknąć się na analizy konkretnych realizacji czy typów obiektów niż na omówienia, pozwalające uchwycić szerszy ogląd zjawisk. Anna Cymer zmienia punkt odniesienia, a prowadzony przez nią cykl ma być próbą ukazania procesów zachodzących na polu rodzimej architektury w panoramie dynamicznych zmian społeczno-kulturowych od lat 80. do współczesności.

Zabytki polskiej transformacji, czyli jak kapitalizm zmienił architekturę – wykład on-line Anny Cymer

27.10.2020 (wtorek), godz. 18.30

facebookowy fanpage i kanał YouTube Galerii Sztuki Wozownia