Zabytki w Bydgoszczy: trwają prace przy zabudowaniach na ul. Pod Blankami

Kończy się ważny etap prac konserwatorskich przy zabudowaniach pomiędzy ulicą Pod Blankami oraz Długą w Bydgoszczy. Dzięki miejskiej dotacji odrestaurowano elewację frontową. Budynki te należą do jednych z najstarszych na Starym Mieście.

Zabudowania przy ul. Długiej 22 i Pod Blankami zostały wzniesione prawdopodobnie w XVII wieku. Wszystkie budynki tworzą zamknięty czworobok, z dziedzińcem pośrodku. Prawdopodobnie w kamienicy od strony ulicy Długiej w 1676 roku gościł król Jan III Sobieski. Zabudowania od strony ulicy Pod Blankami posiadają sklepione, dwupoziomowe piwnice o wysokości około 6 metrów, wzniesione prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX wieku. Są to najgłębsze piwnice na Starym Mieście, służyły one do przechowywania wina. Na początku XX wieku w zabudowaniach mieściła się winiarnia Carla Ardta. Wcześniej istniał tu prawdopodobnie zajazd.

Prace w charakterystycznym zespole zabudowań prowadzone są etapami. W poprzednich latach wspólnota otrzymała miejskie dofinansowanie na remont konserwatorski dachów oraz wzmocnienie ścian. Ostatnia dotacja pozwoliła wykonać elewację od strony ulicy Pod Blankami. Budynek wyposażono też w elegancką ciemną stolarkę okienną. Wokół otworów okiennych wykonano opaski. Poza tym zrekonstruowano ozdobny gzyms pod linią dachu. Koszt tych prac wyniósł 175 tysięcy złotych. Wsparcie miasta to 55 tysięcy złotych. Wspólnota z własnych środków prowadzi też inne prace remontowe. Na remont czekają jeszcze elewacje od strony dziedzińca.