Zabytkowa linia kolejki wąskotorowej przejdzie remont i stanie się atrakcją turystyczną

Wąskotorowe kolejki na Mazowszu i Podkarpaciu oraz sprzęt kolejowy w Muzeum Parowozowni Jarocin będą regionalnymi atrakcjami dzięki zaangażowaniu pasjonatów i wsparciu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zabytkowa linia kolejki wąskotorowej Mława - Maków Mazowiecki będzie po remoncie wyjątkową atrakcją turystyczną.

Na trasę ponad 100-letniej kolejki – po wykonaniu niezbędnych prac, powinny powrócić połączenia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały gminie Czernice Borowe elementy torów. Niewykorzystywane już na dużej kolei wkręty, szyny i połączenia posłużą wąskotorówce, a w efekcie utrzymaniu regionalnej atrakcji i tradycji.

Przeworska Kolej Dojazdowa „Podgórzanin” będzie proponowała podróże między Przeworskiem a Dynowem. Do Kolei trafiło od PLK 300 m szyn i 5 tys. wkrętów. Elementy posłużą do remontu torów zabytkowej wąskotorówki. Zapewnione będą sprawne przejazdy kolejką.

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej, organizator Muzeum Parowozowni Jarocin, otrzymało od PLK wagon oraz przyczepę wózka motorowego. Wagon typu 3F z lat 60. służył w Polskich Liniach Kolejowych jako szatnia i magazyn sprzętu w składzie Specjalnego Pociągu Ratownictwa Technicznego w Krakowie. Wagon uzupełni muzealną kolekcję 4-osiowych wagonów pasażerskich.

Przyczepa typu PWM5 z ok. 1960 r. była wykorzystywana jako pomieszczenie techniczne w Trzebini. Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zamierza przywrócić przyczepie oryginalny wygląd i połączyć w zestaw z wózkiem motorowym WM5-192. Wózek już wcześniej trafił z PLK do Towarzystwa. Pojazdy zostaną wykorzystane do inscenizacji oraz przejazdów pokazowych i turystycznych.

Wagon bagażowy oraz przyczepa wózka motorowego to kolejne darowizny PLK dla Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej. Wcześniej TKW otrzymało m. in. semafor dwuramienny, tarczę manewrową, tarczę ostrzegawczą, wagon kryty, wagon techniczno-gospodarczy typu 8A oraz lemieszowy pług odśnieżny typu 411S.